Can Yaman recurre a una canción para explicar su mood gangster tras el estreno de ‘Matrimonio por sorpresa’

Los seguidores de Can Yaman andaban un poco preocupados por la ausencia del actor en redes sociales (le requieren prácticamente a diario). Entre finales de octubre y finales de noviembre estuvo desaparecido un mes sin dar señales de vida. Algunos especulaban con un posible problema de salud, otros aludían a una apretada agenda de trabajo.

Lo cierto es que al turco se le multiplican los proyectos. Pero volvió a redes para tranquilidad de sus fans y para, entre otras cosas, anunciar su participación en un videojuego de caballeros medievales.

Lo último que ha publicado ha sido bastante más intrigante. Una foto con una luz difusa que no deja claro en dónde está pero que transmite cierto aire turbio que ha acompañado con una canción muy definitoria: Gangsta Paradise de Coolio. El actor no ha dudado en compartir toda la letra de la canción sin dar más explicaciones.

Gangsta Paradise, un clásico del Hip Hop

Se trata de un tema que este año ha cumplido 25 años y que fue todo un éxito, sobre todo, cuando se incluyó en la banda sonora de Mentes peligrosas, esa peli en la que Michelle Pfeiffer intentaba dar una oportunidad a los chicos de un barrio marginal. La actriz accedió a salir en el videoclip con el rapero, una colaboración poco habitual en aquellos momentos.

Desde 2018 este tema de Coolio ha estado entre los 100 más vendidos de la historia. Sin duda fue la canción más vendida en 1995 cuando llegó al nº1 por lo menos en 19 países. En Estados Unidos ganó un Grammy a la mejor interpretación en solitario de rap.

La canción incluye un sample de Pastime Paradise de Stevie Wonder que se incluía en su álbum más venerado, Songs In The Key Of Life, de 1976. En un principio no le hacía gracia dar permiso para aparecer en una canción sobre gangsters, pero finalmente cedió a cambio de que Coolio cambiara algunas palabras.

Nos queda saber si el hecho de que se haya referido a esta canción tiene que ver con algún nuevo proyecto o simplemente le venía al dedo para ambientar su última fotografía.

Nueva serie en España

El caso es que tenemos más Can Yaman en España. Esta misma semana MiTele Plus ha estrenado Matrimonio por sorpresa, una nueva serie en la que él es protagonista. De momento sólo está accesible a los usuarios de la plataforma que tienen el privilegio de adelantarse a su estreno la próxima temporada.

Se trata de una historia de amor con muchas conexiones con Romeo y Julieta. El protagonista de Erkenci Kus: pájara soñador, en esta ocasión dará vida a Tarik, un joven enamorado profundamente de Itir, una joven con la que ha crecido en el mismo vecindario. Están tan seguros de su amor que deciden casarse en su último curso universitario y lo hacen en secreto porque el padre de él y la madre de ella se odian.

Lo que ellos no saben es que ese desencuentro viene de un amor truncado 36 años atrás. Tras el paso que han dado, vuelven al vecindario en busca de la manera de dar la noticia a su familia.