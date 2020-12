Jaime Lorente, sobre la fama: “Si eres gilipollas vas a ser gilipollas siempre”

Quizás, el joven Jaime Lorente que dejó su Murcia natal para ir a Madrid en busca de oportunidades nunca se hubiera imaginado que su cara estaría impresa en portadas de revista, marquesinas y fachadas de edificios. Que sería conocido en todo el mundo gracias a un fenómeno y que terminaría el año más difícil de todos, este fatídico 2020, estrenando El Cid, la gran apuesta de Amazon Prime Video, en más de 240 países siendo él el gran protagonista de la historia.

Hasta ahora le había tocado compartir los éxitos de La Casa de Papel con sus compañeros. En una serie tan coral pueden repartirse entre todos la responsabilidad mediática. Sin embargo, El Cid es otro cantar. También es una serie con un reparto amplío, pero aquí él es la gran estrella, la persona en la que todos se fijarán cuando El Cid sea un éxito, o Dios no lo quiera, un fracaso.

"Esta serie lleva mi nombre y eso puede estar bien o puede estar mal", me cuenta Jaime Lorente desde el otro lado del Zoom, siempre con una sonrisa a pesar de la larga y cansada jornada de promoción. Sabe lo que toca y se agradece su predisposición. "Todos los miedos rodean siempre el momento de hacer las cosas. Antes me rayaba mucho, pero una vez empecé a rodar El Cid eso desapareció".

En El Cid vuelve a vestir de época. No lo hacía desde El secreto de Puente Viejo, y dice volver a sentirse como un niño en un parque de atracciones. "De repente me metí en un mundo fantástico donde todo tiene otra textura y otra densidad". Del personaje que interpreta, sabía lo que todos. Le sonaba el Cantar del mio Cid del instituto, pero tenía una imagen muy difusa de la verdadera historia que hay detrás de la leyenda. "Después de hacer la serie me quedé fascinado porque creo que la figura de El Cid no tiene nada que ver con lo que mucha gente piensa. Es una historia más sensible y se aleja de ese símbolo patrio que muchos han querido politizar y han querido vendernos".

"Intento tener un equilibrio para no volarme el tarro"

Le pregunto sobre la fama, un tema que orbita a su alrededor más de lo que le gustaría. Quiero saber cómo gestiona el fenómeno, cómo hace para que no le afecte. Su respuesta no me puede gustar más: "A la gente al final se le ve el plumero. Si eres gilipollas vas a ser gilipollas siempre. Y si se te va la pinza se te va a ir. Se sufre mucho cuando te das cuenta que eso te puede pasar y no quieres, que quieres tener una vida normal. Yo intento ser fiel a las cosas que necesito para mantener los pies en la tierra, mi familia, mi gente y mi trabajo. Intento tener un equilibrio para no volarme el tarro".

Jaime Lorente en la serie 'El Cid' / Amazon Prime Video

Habla del ego y de cómo puede llevarte por unos derroteros un tanto turbulentos. "Teniendo todo a tu alcance, teniendo una posición privilegiada donde todo lo que pides te lo dan, todo resulta muy fácil y las cosas pierden su valor. Y eso es muy peligroso porque te puedes considerar alguien por encima de los demás, y es mentira".

Como él mismo dice, busca siempre un equilibrio y me confiesa con los hoyuelos marcados en las mejillas que gracias a El Cid ha madurado un poquito. "Lo soy un poco más. Es fuerte porque cada proyecto me remueve muchas cosas personales. A veces me digo a mí mismo: 'Jaime deja un poco la intensidad y así puedes trabajar sin necesidad de dejarte ahí la vida'".

"Espero salud, salud y salud"

Le saco el tema de la música, una nueva vía de expresión que Jaime Lorente ha encontrado en el camino. Le gusta comunicar con canciones las cosas que se le pasan por la cabeza, pero lo hace más por un hobby que por una vocación profesional. "Lo hago con mucha libertad para estar a gusto y bien. No lo hago con pretensiones de nada. Si lo viera como una obligación me entraría la ansiedad y no seguiría".

Terminamos la charla hablando del 2021, un año importante en su carrera por el final de los finales: el desenlace de La Casa de Papel. ¿Que qué le pide él a las uvas? Mucho trabajo, pero sobre todo mucha salud. "Espero salud, salud y salud, que estemos bien y nos cuidemos. Que tengamos un año mejor que este, un poquito por lo menos".