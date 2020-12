La historia de 'Un año más', la canción de Mecano que vuelve cada Nochevieja

"Los españolitos enormes, bajitos hacemos por una vez algo a la vez". Es uno de los versos más conocidos de Un año más, uno de los temas que, inevitablemente, todos los últimos días de diciembre comenzamos a escuchar. Incluso en un año tan atípico como este, puede que volvamos a escucharla de la mano de Nacho Cano en una desierta Puerta del Sol de Madrid para decir adiós a esta complicada etapa.

Mecano lanzó este tema como sencillo el 5 de diciembre de 1988, cinco meses después del lanzamiento de Descanso Dominical, el disco más vendido de ese año y un auténtico hito de la música española al ser el primero en alcanzar el millón de copias vendidas. En él, los hermanos José María y Nacho Cano firmaron canciones que son verdaderos himnos de la Movida con sus rimas consonantes, y letras urbanas, algunas tildadas incluso de ñoñas. No hay marcha en Nueva York, Mujer contra mujer o Eungenio Salvador Dalí, del primero de ellos, frente a Un año más, La fuerza del destino o Los amantes del segundo. Una auténtica pelea constante para comprobar quién sería el que escribiría la mejor canción con Ana Torroja en medio poniendo la voz de los temas.

Lo dijo en su momento José María Cano y no le faltaba razón. Un año más es una auténtica foto instantánea de un momento muy concreto, esos minutos que separan el 31 de diciembre del 1 de enero de cada año. Los hermanos Cano y Torroja hacían en este tema, que ya ha cumplido 32 años, una reflexión que bien vale para hoy. Un montón de clichés y balances que siempre hacemos inevitablemente cuando llegan estas fechas. Tal fue su éxito que incluso el grupo llegó a adaptar esta canción, junto a otras, bajo el título Un anno di pú.

Si Mariah Carey tiene en su All I want for Christmas is you su canción que suena cada año, a Mecano le ocurre lo mismo con su himno de despedida del año. Cada Nochevieja se convierte en uno de los temas más escuchados de nuestro país en las plataformas digitales. El grupo siempre se ha caracterizado por mostrar, de una forma cercana, la realidad en la que vivimos. Sin embargo, con Un año más, directamente lo que hicieron fue crear esta realidad. La hemos escuchado tantos 31 de diciembre que, aunque no hayamos visitado nunca la Puerta del Sol en Nochevieja, la imaginamos tal y como ellos la describen.

La historia de 'Un año más', la canción de Mecano que vuelve cada Nochevieja

En muchos casos, Mecano lleva el subtítulo de 'el mejor grupo de la historia del pop español'. Más allá de lo subjetivo que pueda sonar, y tal y como dice Javier Adrados, escritor de su biografía, "sigue influenciando 30 años después, ha vendido lo que nadie había vendido y lo que nadie ha vuelto a vender (hablando de grupos), revolucionaron los estadios de fútbol...antes un concierto de Mecano era como la final de un Mundial de fútbol, toda España se revolucionaba para ver a Mecano", aseguró en una entrevista con nosotros. "Hay otros grupos muy grandes como Radio Futura, Héroes del Silencio... pero escuchas sus últimos discos y te das cuenta de que se van apagando, pero Mecano nunca se apagó", dice sobre su repercusión actual.

El grupo español Mecano, en Australia, en 1988. / Gianni Ferrari/Cover/Getty Images)

En un año tan complicado como el 2020, en el que tantas cosas han cambiado, la forma de dejarlo atrás también lo hará. La Puerta del Sol no estará llena de champán, ni uvas ni alquitrán. Por eso, quizá escuchar Un año más de Mecano nos ayude a recordar que seguimos teniendo muchas cosas en común, aunque no estemos en el mismo lugar. Cinco minutos antes de la cuenta atrás, en el balance, recordémoslo.