Alejandro Sanz se emociona con la única frase con la que su hija Manuela le ha felicitado por su cumpleaños

Este 18 de diciembre Alejandro Sanz cumple 52 años y su hija Manuela, la mayor, le ha felicitado, a las 12 en punto de la noche, a través de redes sociales. Posiblemente ha sido la primera en decirle algo bonito al músico en un día tan especial para él.

Y que conste que le ha bastado una sola frase para emocionar a su padre: “Feliz vida al que me la dio ❤️ Te amo con locura”. Ante semejante declaración de amor, el músico no podía más que contestar.

“Amor mío. Yo no sé quién le dio vida a quien. Creo que tú me has dado más vida a mí que yo a ti. Te amo con cada segundo de mi existencia”, le devolvía a su hija, visiblemente emocionado con semejante muestra de cariño. Una prueba más de la buenísima relación que ha existido siempre entre padre e hija.

No hay más que ver el carrusel de fotos que ha compartido la joven para darse cuenta de que ambos han estado unidos en las diferentes etapas de su crecimiento y siempre con un cariño especial y una pasión compartida por el arte.

Recibiendo mucho amor

Unos minutos antes de su cumpleaños, Alejandro publicaba una foto de tiempos pasados que le servía para reflexionar sobre su cumpleaños. “No sé cuántos años tengo en esta foto. Y no importa. Mañana es mi cumpleaños y solo puedo pensar en lo afortunado que soy solo por cumplirlos con la gente que más quiero a mi lado. Nunca seré más joven que hoy, pero sí más feliz”, escribía.

No tardaban en llegar las felicitaciones de los más noctámbulos que a lo largo del día seguro que se van a ir multiplicando, porque Alejandro ha logrado ganarse el respeto y admiración, pero sobre todo el cariño, de muchísima gente.