Pablo Rivero (‘Cuéntame’) habla de su doble experiencia con el coronavirus: “No me hicieron ni caso”

Pablo Rivero, uno de los actores a los que hemos visto crecer en la pequeña pantalla gracias a Cuéntame, ha hablado sin tapujos sobre el mal trato que ha tenido por parte del sistema sanitario en los dos casos en los que se ha infectado de coronavirus.

Lo ha hecho en la presentación de Renaceres, un documental de Lucas Figueroa que explica la situación de la España desierta en el confinamiento.

Pablo ha empezado asegurando que se ha infectado de coronavirus en dos ocasiones en menos de dos meses: “En agosto me hicieron una PCR para reincorporarme a la serie y salía que tenía anticuerpos y que lo había pasado”. El actor recuerda que en aquel momento en el que presentó síntomas pensó que se trataba de una insolación.

“Esto fue en agosto, pues a mediados de septiembre lo pillé otra vez, que es algo muy extraño”, ha continuado explicando. “Se supone que tenía anticuerpos, pero que no podía contar como reinfectado, aunque lo primero es que no me hicieron ni puto caso en general”, ha dicho el actor denunciando la falta de atención que tuvo por parte de las autoridades.

El actor manda este mensaje con el objetivo de que las personas que lo han pasado no se confíen. Una manera de concienciar aún más a la población sobre la responsabilidad individual que tenemos de cara a las vacaciones de Navidad

Cuéntame empieza su temporada 21

Aunque parezca mentira, Cuéntame ya va por su 21ª temporada. Además, por primera vez, la serie tendrá un flashforward hacia el presente para contar a través de un episodio especial la crisis del coronavirus.

De este modo, la serie saltará casi tres décadas. Y es que la ficción se encuentra en el año 1992.

Pero no será la única novedad que traerá la temporada. Este mismo año volverá un personaje muy recordado: Marta Altamira. Anna Allen vuelve a dar vida al personaje que la catapultó a la fama. Su personaje fue uno de los primeros amores de Toni Alcántara, aunque le perdemos la pista cuando se va como militante del PCE a Francia.