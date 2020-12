Eminem lanza, doce meses después, la Edición Deluxe de Music To Be Murdered By – Side B. El rapero de Detroit ha querido enriquecer el álbum del pasado enero con nuevas colaboraciones: DJ Premier en Book of Rhymes, Ty Dolla $ign en Favorite Bitch, Dr. Dre y Sly Pyper en Guns Blazing, MAJ en These Demons y White Gold en Zeus, además de los artistas que ya se le habían unido en el primero.

No solo ha lanzado el proyecto completo este viernes 18 de diciembre, sino que ha salido a las plataformas como Youtube el primer videoclip. Es el del tema GNAT en el que el protagonista se ha vestido con traje completo anti-coronavirus porque está rodeado de murciélagos, tampoco faltan las mascarillas y las menciones a Trump.

Este es el álbum número 11 del estadounidense que ha salido después de muchos rumores circulando por redes sociales. Dem Jointz, que ha trabajado en el disco con Eminem, subía una imagen a redes sociales donde hablaba de todos los proyectos en los que había trabajado durante el año y se veía la nueva portada de Side B que todavía no había salido.

Eminem lanza por sorpresa la edición deluxe de ‘Music To Be Murdered By’

Pero este no ha sido el único, el rapero Kxng Crooked también compartió lo que parecía un comunicado de prensa con la lista de las canciones, la fecha de lanzamiento y los artistas que iban a colaborar vía Twitter. Así que, aunque sin tanta sorpresa como el artista quería para este nuevo proyecto, ¡Side B ya está fuera!

Otros proyectos de 2020

El rapero, una leyenda a nivel mundial, lleva su propio ritmo en la industria de la música. Esto no quiere decir que no esté sacando nuevo material. Además de dos álbums en un año peculiar, Eminem colaboró con Kid Cudi en The Adventures of Moon Man and Slim Shady lanzado en julio y se unió a la única voz de Jessie Reyez para Coffin.