La importante reflexión sobre la edad que ha compartido Alejandro Sanz por su cumpleaños

Alejandro Sanz está de celebración. El madrileño cumple este viernes 52 años en una forma estupenda y lo hace rodeado de su familia. De hecho, el cantante está tan agradecido a los suyos que ha querido dejar constancia pública de ello.

Alejandro ha vuelto a mostrar como de buena es su relación con su hija Manuela, quien le felicitó a las 00:00 horas de la madrugada a través de las redes con un tierno mensaje en el que se podía leer "Feliz vida al que me la dio. Te amo con locura", contestando públicamente con la siguiente muestra de afecto: "Amor mío. Yo no sé quién le dio la vida a quien. Creo que tú me has dado más vida a mí que yo a ti. Te amo con cada segundo de mi existencia"

Sin embargo, esta no es la única muestra de afecto que el autor de Corazón Partío ha escenificado en las últimas horas. Alejandro Sanz afronta su madurez con serenidad, optimismo y mucho amor y unas horas antes de llegar a los 52 años ha querido compartir con todos sus seguidores una reflexión que especialmente en estos tiempos de pandemia y Navidad, se hace más esencial que nunca.

"No sé cuántos años tengo en esta foto. Y no importa. Mañana es mi cumpleaños y solo puedo pensar en lo afortunado que soy solo por cumplirlos con la gente que más quiero a mi lado", indicó el cantante en un post.

Pero el artista no se quedó ahí. Alejandro añadió una frase más para invitar a sus seguidores a la reflexión: "Nunca seré más joven que hoy, pero sí más feliz", sostuvo. Y es que, aunque la pandemia esté provocando estragos en la sociedad y aun con las adversidades que se están presentando, el músico lo tiene claro. Para él es imprescindible mantener el optimismo y sobre todo, dejar de ver la edad como un impedimento, pues tal y como expone en su mensaje, jamás volveremos a ser más jóvenes pero siempre estaremos a tiempo de ser un poco más felices; y eso es lo verdaderamente importante.

¡A él y a todos, desde LOS40.com os deseamos mucha felicidad en estas fechas!