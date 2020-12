Canciones de Navidad en español: los mejores villancicos para poner música al final de 2020

La Navidad de 2020 ya está aquí y es el momento de celebrarla. Aunque este año todo sea diferente a causa de la pandemia de coronavirus que sigue causando estragos en todo el planeta, la música continúa siendo una herramienta capaz de transportarnos a los mejores momentos de nuestras vidas aunque el contexto no acompañe. ¡Y no deberíamos dejar de disfrutar de ella!

¿Y qué mejor que los villancicos en Navidad? Aunque haya alguna gente a la que le cueste conectar con la música más tradicional de la Navidad, la realidad es que más allá del clásico "Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad..." existen una infinidad de villancicos originales y de versiones con las que disfrutar del espíritu de esta época y además, ¡en español y con artistas de moda como Sebastián Yatra o Nil Moliner!

Esta es solo una pequeña selección de los mejores villancicos en nuestro idioma:

Brillará, de Diana Navarro

La cantante española Diana Navarro ha publicado hace pocos días un villancico para la Navidad de 2020 y con el que además, promociona Málaga. Se llama 'Brillará', tiene tintes de soul y gospel y su videolclip está rodado en la famosa calle Larios de esta ciudad. ¿No os encanta?

Será Navidad, Blas Cantó

Blas Cantó también tiene su propio villancico. Este murciano publicó hace un par de años Será Navidad, una canción pensada para ser escuchada en esta época tan especial. Es una canción con tintes melancólicos pero llena de energía y que lanza un mensaje muy claro: si tú estás conmigo, será Navidad.

Ya es Navidad, Nil Moliner

El cantante Nil Moliner, como parte de una campaña promocional de Freixenet, lanzó en la Navidad de 2019 un villancico muy animado titulado Ya es Navidad con el que es imposible que no te entren ganas de bailar.

Noche de paz, noche de fe, Raphael

En una lista de villancicos en español no puede faltar Raphael. Con Noche de paz, noche de fe, el artista puede ser el punto clásico que toda playlist navideña necesita.

El mejor regalo eres tú, Nancys Rubias

Y de lo más clásico a lo más transgresor. Mario Vaquerizo y los demás integrantes de esta banda versionaron hace ocho años el gran All I Want for Christmas is you y el resultado fue este. ¡A nosotros nos encanta!

Feliz Navidad, Azúcar Moreno

Las Azúcar Moreno también han puesto su granito de arena a la Navidad. Ellas grabaron hace años su villancico Feliz Navidad, un clásico que en sus voces suena como nunca.

Alegría, Alegría, de Manu Tenorio y Roberto Leal

El cantante Manu Tenorio se atrevió con Alegría Alegría, un villancico que transmite mucho buen rollo y energía en el que canta al ritmo de las palmas de su amigo, el presentador Roberto Leal.

Noche de paz, La Oreja de Van Gogh

Quienes también han hecho su versión de Noche de Paz ha sido La Oreja de Van Gogh. El grupo español grabó su propia versión de este clásico de la navidad y suena así de bien:

Noche de luz, Alejandro Sanz

Hasta el mismísimo Alejandro Sanz se ha atrevido a lo largo de su trayectoria musical con un villancico. El de Madrid cantó Noche de Luz dejando a sus fans boquiabiertos por lo bien que supo llevarse un villancico a su terreno.

Santa Claus is Comin' To Town, Sebastián Yatra

Para cerrar este recopilatorio, y aunque es una canción medio en español medio en inglés, creemos que el villancico que Sebastián Yatra ha lanzado este 2020 merecía estar en esta lista. ¡El colombiano ha versionado Santa Claus is Comin' To Town y nos ha encantado!