Solo hay un tema del que no se ha dejado de hablar en este 20020 que ya termina. El coronavirus ha inundado todas las tertulias, las noticias y nuestra vida en general. Algunas series de televisión se han adaptado a la pandemia y algunas películas se basan en la pandemia. Y, como no podía ser de otra manera, la música también se ha referido a ella. Robbie Williams y Van Morrison son algunos de los artistas que han incluido el Covid-19 en las letras de sus temas, y ahora uno más se refiere a él en su nuevo tema.

Se trata de Iggy Pop, que ha querido compartir una nueva canción para terminar el año. Se llama Dirty Little Virus (Pequeño sucio virus), y el propio cantante ha querido compartir un vídeo en el que explica cómo se le ocurrió la canción. "Me conmovió escribir una letra directa, no algo demasiado emocional o profundo", dice legendario músico. Para ello trata de responder a las cinco preguntas típicas de una noticia periodística: qué, cuándo, cómo, dónde y por qué, aunque esta última, según dice, sea demasiada compleja.

No será fácil para Pop olvidar este 2020 en el que tantas cosas han cambiado en nuestra vida: "Ha sido lo más importante que ha pasado en mi vida, y en la de todos los demás, creo, desde hace casi un año. Si hubiera un hombre del año, sería el virus", asegura.

Iggy Pop dedica su última canción de 2020 al Covid: 'Dirty Little Virus'

Se trata de una canción muy en la línea arrogante que le caracterizaba en Post Pop Depression, el álbum de 2016 en el que Iggy Pop proyectó la larga sombra de David Bowie en uno de sus discos más oscuros y brillantes de su última etapa. En él, se rodeó de un amplio grupo de colaboradores entre los que destacaba el batería de la banda británica Arctic Monkeys, Matt Helders, además del productor Josh Homme, el fundador del grupo de rock Queens of the Stone Age.