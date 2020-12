Las declaraciones de C. Tangana que han hecho que Rosalía le deje de seguir

¿Beef a la vista? ¡Beef a la vista! El vídeo de C Tangana hablando sobre Rosalía durante una entrevista con Rockdelux se está viralizando y está corriendo como la pólvora por todas las redes sociales. El fragmento es apenas de un minuto pero la batería de titulares es casi incalculable. Y su repercusión ha sido casi inmediata: la cantante catalana ha dejado de seguir al solista en Instagram.

A comienzos del mes de noviembre, El Madrileño sorprendía a toda España publicando Tú me dejaste de querer, una canción en la que sampleaba parte de Son ilusiones de Los Chichos. Desde el mismo momento de su estreno comenzaron a dispararse las teorías y rumores de quién había inspirado o a quién había dedicado este tema.

Una polémica que ha preferido sortear hasta la fecha con unas palabras que reproducimos textualmente: "La obsesión ahora mismo con Rosalía es tanta, el debate entre la salsa rosa con la presencia que ella tiene, el impacto que ha tenido y todo eso... o sea citar a Rosalía ahora mismo es aburridísimo. Es como, no sé, me gusta la coca cola, pues muy bien. Molaba hace cuatro años cuando no la conocía nadie. Ahí sí".

"O sea, una mujer vestida de rojo. ¿Tú te das cuenta de qué es lo que...? Hay una mujer vestida de rojo... Yo entiendo que la gente esté obsesionada con Rosalía, yo lo entiendo perfectamente porque a mí me ha pasado pero hace 4 o 5 años. La gente llega tarde a las cosas. En algún momento se os pasará y la gente dejará de ver a Rosalía en las manchas del gotelé" explica C. Tangana durante la entrevista con Rockdelux.

El solista madrileño apostó por una letra cargada de reproche hacia una persona que lo dejó: "Tú me dejaste de querer cuando te necesitaba, cuando más falta hacía tú me diste la espalda". El propio Antón ha asegurado que se trata de uno de los mejores estribillos que ha escrito en su vida. Y por lo que ha dicho en esta entrevista, parece que la dedicatoria no era la que todos pensábamos.

Como en todo buen beef que se precie, la consecuencia ha sido inmediata haciendo la bola de nieve todavía mucho más grande. Rosalía ha decidido dejar de seguir al músico madrileño en Instagram dejando en evidencia que las palabras del intérprete no han sentado demasiado bien.