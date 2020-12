Ariana Grande se ha ganado por derecho propio ser una de las grandes divas del pop actual. La artista no solo posee una de las mejores voces de la actualidad, también ha demostrado tener una fortaleza fuera de lo común y no tirar nunca la toalla. De hecho, la joven sufrió en el mismo año la muerte de su ex novio Mac Miller y un atentado durante su concierto de Manchester.

Estas Navidades, cuando los seguidores y seguidoras de la cantante siguen disfrutando de su nuevo disco, Positions, la artista ha estrenado su documental en Netflix: Excuse me, I love You. La diva se suma a la larga lista de estrellas que han colaborado con la plataforma de streaming como Taylor Swift, BLACKPINK o Shawn Mendes.

Este programa especial permitirá a los fans de Ariana de disfrutar de las actuaciones que hizo en su última gira de Sweetener y que dejarán con la boca a sus fans. Y no nos extraña, ¡es una auténtica locura lo que hace esta chica encima del escenario!

Los mejores momentos del documental de Ariana Grande en Netflix: ‘Excuse Me, I Love You’

Pero en las imágenes de este especial no solo vemos parte de las actuaciones de su show, también vemos algunos momentos íntimos de la estrella, permitiendo conocerle mejor.

En LOS40 hemos recopilado algunos de los mejores momentos de Excuse Me, I Love You, que no tienen desperdicio.

El arranque de Sweetener

Lo que hace Ariana encima del escenario es de otro mundo. La artista, subida a unos enormes tacones, te hace unas coreografías de ensueño. ¡Y sin despeinarse la coleta! De hecho, el inicio del concierto (y de este documental) es la prueba de todo lo que es capaz de hacer. Al ritmo de su canción God is a woman, Ariana se mueve como pez en el agua por el escenario, demostrando ser una de las artistas más completas de su generación. ¡Y eso solo es el principio!

Ariana tiene una postura favorita para cantar

Aunque la cantante no pare de bailar en todo el show, lo cierto es que hay una postura en la que se siente muy cómoda cantando, tal y como hemos podido ver en las imágenes, es tirada en el suelo, con las piernas en el suelo y la mitad del cuerpo levantado.

Ariana Grande en su show de Nueva York de Sweetener World Tour / Getty / Kevin Mazur

La asquerosa anécdota de Ariana con sus perros

Cuando la joven no está encima del escenario, ensayando o en el estudio, se comporta como el resto de mortales. De este modo, la cantante comparte algunas anécdotas con sus amigos y compañeros. Una que nos ha llamado la atención es la que le pasó con sus perros y que es de lo más escatológica:

“Myron (uno de sus perros) tiene diarrea. Todos salen corriendo y gritando ‘Huele a veneno’. Es horrible, la habitación apesta. Diane entra, pisa la mierda y la esparce hasta que hay por todas partes. Fredo (uno de los mejores amigos de Grande) dice ‘huele fatal’. Se acerca a abrir la ventana y Piggy (otro perro) se caga en la cama. Myron se sube a la cama y se come la mierda de Piggy. Yo recojo la mierda de Piggy y Myron intenta comerla y la tiro al váter. Veo a Fredo corriendo hacia al baño, entra y empieza a vomitar. Yo salí llorando y corriendo. Esto duró unos 15 minutos”.

Una gran fan de Mariah Carey

En el documental también vemos como Ariana Grande se ilusiona con la noticia de trabajar con Mariah Carey. Cuando su manager Scooter Braun le llama para recordarle que tiene que grabar una cosa para la estrella, la artista le pregunta “¿eso quiere decir que le gusto?”. “Mariah está haciendo un vídeo de All I Want For Christmas Is You con algunos de sus artistas favoritos y me pidió que fuera uno de ellos y, por lo visto, fue una petición suya”, dice la cantante con una enorme sonrisa en la cara.

Ariana Grande reconoce que gracias a imitar a Carey, Whitney Houston y Beyoncé aprendió a cantar. “Significa mucho que se haya puesto en contacto conmigo porque mi música está influenciada por ella y por el pop de los noventa”, continúa explicando la joven a cámara.

Cómo se hace la coleta

Hay un momento en el documental donde Ari desvela una de las mayores incógnitas que hay a su alrededor: ¿cómo tiene esa coleta perfecta siempre? En las imágenes vemos como la cantante aparece sentada en su cocina mientras su estilista le hace una coleta perfecta. Ella misma se ha maquillado ese día, pero tener el peinado perfecto es otra cosa. Eso sí, no tiene que ser fácil, porque Josh (la chica que la está peinando) le da un tirón sin querer.

La importancia de este último tour para Ari

Sin duda, Sweetener Tour ha sido una gira muy importante para la cantante. La artista ha vuelto a los escenarios tras lo que ocurrió en Manchester. Por eso, durante el último concierto de esta gira no pudo evitar emocionarse y echarse a llorar.

“Os quiero mucho y os estoy muy agradecida. Sé que ha sido muy duro física y mentalmente, pero esta gira me ha salvado la vida este año. Solo quiero daros la gracias por todo, por esta experiencia, por vuestro tiempo y vuestra energía”, le dice la estrella a su equipo antes de salir a actuar.