Ariana Grande ‘coquetea’ con Netflix sobre Sweetener World Tour

Ariana Grande tiene una gran sorpresa para nosotros en este final de 2020. La cantante ha utilizado sus redes sociales para 'coquetear' con Netflix y todos los rumores apuntan a Sweetener World Tour. El disco en directo, que la cantante publicó hace unos meses justo antes del lanzamiento de Positions, podría tener su versión documental y directo en la popular plataforma de streaming.

Sweetener World Tour fue la última gran gira mundial de la solista de Boca Ratón que se vió interrumpida por algunos problemas vocales. Pero una vez completamente recuperada, la intérprete completó el que hasta ahora es uno de los tours de mayor éxito de su carrera musical.

Casi 150 millones de dólares de recaudación superando todas las cifras obtenidas con otras giras de éxito como Dangerous Woman Tour. Aquel Sweetener se publicó en 2018 con espectaculares canciones y colaboraciones gracias a invitados como Nicki Minaj, Missy Elliot o Pharrell Williams.

No cabe duda de que su concierto tiene algo que ver con Netflix, plataforma en la que Ariana Grande empezará a ser una asidua gracias a su papel en la película Don't look up, escrita y dirigida por Adam McKay. La cantante de 27 años dejará a un lado su faceta musical en esta producción cinematográfica protagonizada por Jennier Lawrence y Leonardo DiCaprio.

También participan Timothée Chalamet, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill, Matthew Perry y Kid Cudi. La historia se centra en un par de astrónomos que intentan advertir a todos en la Tierra que un meteorito gigante destruirá el planeta en seis meses.