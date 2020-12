Melyssa Pinto habla sobre su mayor complejo: "Salía de clase para ponerme maquillaje"

Melyssa Pinto ha sido uno de los grandes descubrimientos del 2020, sobre todo, para las marcas teniendo en cuenta la altísima suma de dinero que gana gracias a las redes sociales. La influencer, que se hizo conocida a su paso por La isla de las tentaciones, aunque ya había pasado por Mujeres y hombres y viceversa, ha abierto otro capítulo muy personal de su vida en su canal de Mtmad.

A través de Paraíso Melyssa, la diseñadora de moda ha hablado sin tapujos sobre los problemas de salud con los que convive desde niña o ha presentado a Manuel, su novio tras su sonada ruptura con Tom Brusse. Ahora, en el último episodio la catalana ha abierto su corazón a sus seguidores dispuesta a confesar el mayor complejo de su vida: el acné.

Un impactante vídeo en el que ha relatado cómo este problema que le surgió en torno a los 15 años le ha afectado a lo largo de su vida mucho más allá de su adolescencia, ya que, ha explicado que su tipo de acné responde a cuestiones hormonales y no se trata de "un granito", sino de "bultos enormes en la cara", tal y como ella misma ha explicado.

Melyssa Pinto muestra su cara tras someterse a un tratamiento anti acné. / Mtmad / Mtmad Paraíso Melyssa

A tal punto llegaba el complejo de Melyssa que ha revelado que el maquillaje para ella era una necesidad vital y que se aplicaba base unas cuatro veces al día, llegando incluso a pedir permiso para salir de clase en su época de instituto para volver a echarse maquillaje sobre el que ya llevaba. Dejando al descubierto cómo afectaba a su vida cotidiana este problema cutáneo. "Hasta que no tuve el valor de decirme Melyssa estás tapándote la cara pero eso no está solucionando el problema, no mejoré", decía la catalana. De hecho, ha explicado que prescindir del maquillaje le ha ayudado a mejorar su salud cutánea.

“Cuando me he visto en televisión he sentido vergüenza”

Un vídeo que, por supuesto, ha ido acompañado con una recomendación de un tratamiento alisador para la piel al que se está sometiendo. Pero, lo más importante, ha sido el mensaje que la influencer ha lanzado a sus seguidores, insistiéndoles en que no deben permitir que el acné interfiera en su vida tal y como hizo en la suya, afectándole gravemente a su autoestima.