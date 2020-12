Cristina Pedroche da en ‘El Hormiguero’ las pistas más reveladoras sobre su vestido de las Campanadas

En el último programa del año, quién mejor que una de las protagonistas de la última noche del año. Cristina Pedroche ha visitado El Hormiguero para adelantar los detalles de las Campanadas de este año en Antena 3.

Después de siete años presentando el espacio desde la Puerta de Sol, la vallecana se sigue mostrando de lo más agradecida por ser de las opciones más elegidas por los españoles para seguir las uvas. Y bien sabe que eso es por su ya mítico vestido.

Como siempre, el secretismo sobre su prenda vuelve a ser clave, aunque la presentadora no se ha negado a una pequeña entrevista en el programa que dejen caer algunas pistas sobre qué llevará.

"Será muy contrario a lo que llevo hoy", empezaba la trabajadora de Atresmedia, que ha hecho darse cuenta a Motos de que su traje será muy diferente al mono que ha llevado al programa.

De ahí se saca que no será ajustado, una característica que el presentador ha querido dejar clara preguntándole si cabría en ese misterioro vestido comiendo lo que quisiese en estos días previos a las campanadas.

Hablando del vestido y su gran noche, Pedroche ha aprovechado para decir que no le molesta si a alguien no le gusta, pero sí que no aguanta que digan que no hay trabajo detrás de su estilismo. "Llevo todo el año trabajando un equipo y yo en ello, y me molesta", declaraba al público.

En este alegato, ha dejado caer una frase que ha alarmado a Trancas y Barrancas. Hablando del calzado, ha dicho que será "los zapatos o lo que sea que lleve". Las redes ya especulan con la decisión de ella junto a Josie para este año, que parece que como de costumbre, sorprenderá.