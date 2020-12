Trueno estrena ‘Ñeri’ para ponernos a perrear: ¡mira el vídeo y la letra!

[Intro: Trueno]

Yeh, yeh, yah

Uh

Yeah



[Pre-Estribillo: Trueno]

Hoy salgo con mis ñeri', 'tamos yendo pa'l club, mamichula

Lo parto en cuatro en mi comuna, yeh



[Estribillo: Trueno]

Mis ñeris dicen, ah, "cuándo (Cuándo) y cómo" (Cómo)

Aunque tenga a mis turro' en La Boca siempre

A-Ando (Ando), solo (Solo)

Yo creo que Argentina está pidiendo perreo

¿Qué onda, ñeri? Esto se puso feo

Yo entro al beat como anillo al de'o (Pum, pum, pum)

Micro tiroteo, eh-oh, eh (Eh-oh; you know, bitch)



[Verso 1: Trueno]

Mami, yo entro al club con mis ñeri', con mis rocho', como vos quiera' llamarlo', jaja (Como vos quiera' llamarlo')

Mami, yo entro al club pa' tirarme un par de paso', pa' fumar y pa' hacer bardo (Pla, pla, pla, pla)

Lo que yo vo'a darte e' golopón

Vos tené' tu bling y lo que yo tengo e' blunt, blunt

Vos queré' a Truenín porque baila bien cabrón

Porque le mate sazón, batería como el Tego, como el Tego

Mai', tu novio un mamahuevo, yo con un disco me pego

Me conoce como un santo pero igual me tienen miedo (Tienen miedo)

Un beat de reggaeton, igual te lo rapeo

Mami, yo no pistoleo, fumo AK-47

Usted frontea con pistola de juguete

Ah, mis atrevido' te machacan en piquete

Salgo a tocar antes de la siete

Y me siento Julio Voltio, nos fuimo' al garete

¿Quién es?

El Trueno, pai', A.K.A el fucking campeón argentino de freestyle, mai'

Sabe que no la cosifico

Y que soy el vocero del ghetto como Vico (Como Vico; rra)



[Estribillo: Trueno]

Mis ñeris dicen, ah, "cuándo (Cuándo) y cómo" (Cómo)

Aunque tenga a mis turro' en La Boca siempre

A-Ando (Ando), solo (Solo)

Yo creo que Argentina está pidiendo perreo

¿Qué onda, ñeri? Esto se puso feo

Yo entro al beat como anillo al de'o (Pum, pum, pum)

Micro tiroteo, eh-oh, eh (Eh-oh)



[Verso 2: Trueno]

¿Querés saber cómo soy? Te doy una pista

Todo lo contrario a lo que viste por el Insta

'Toy fumando cheese o hachís, prendo chispa

Se quedan en freeze con un freestyle (Freeze, freeze)

Nunca hacemo' cola, to' mis negro', 'tán en lista (Jaja)

Ey, pa' arriba, pa' abajo, corte cricket (Corte cricket)

Turra, vamo' a darle un bellaqueo que se pique, jah (Un bellaqueo que se pique, jah)

Soy el boletero porque estoy cortando ticket' (To-Todos los ticket')

Yo sí que soy un gallo, to' tu ganga son to' chicken

Papi, si querés que te lo explique (Woh)

Yo te la clavo a los triple', a mí me dicen Scottie Pippen (Woh, woh-oh)

Mami, decile a tu novio que se ubique (Yeh, yeh, yeh)

Que si vos flashas Selena yo puedo ser tu The Weeknd, aah

Llegaron los rompe discoteca'

Que no tenían pan y ahora cuentan la manteca

Yo pongo La Boca por todo el planeta

La radio me la chupa, ñeri, yo sueno en la lleca

(Yo sueno en la lleca, yo sueno en la lleca, lleca)



[Pre-Estribillo: Trueno]

Hoy salgo con mis ñeri', 'tamos yendo pa'l club, mamichula

Lo parto en cuatro en mi comuna, yeh



[Estribillo: Trueno]

Mis ñeris dicen, ah, "cuándo (Cuándo) y cómo" (Cómo)

Aunque tenga a mis turro' en La Boca siempre

A-Ando (Ando), solo (Solo)

Yo creo que Argentina está pidiendo perreo

¿Qué onda, ñeri? Esto se puso feo

Yo entro al beat como anillo al de'o (Pum, pum, pum)

Micro tiroteo, eh-oh, eh (Eh-oh)

