El duro mensaje navideño de Ana Obregón: “No puedo celebrar la Nochebuena”

Este 2020, Ana Obregón ha sufrido un duro golpe: la muerte de su hijo Aless a los 27 años de edad, víctima de un cáncer. La noticia dejó a toda España con el corazón encogido, viendo como, por primera vez, la querida presentadora, que siempre ha aparecido sonriente, se derrumbaba.

Siete meses después, Ana se enfrenta a unas Navidades de lo más extrañas sin su hijo. La presentadora ya compartió con sus seguidores y seguidoras que esta época del año era una de las favoritas de Aless y que “Navidad no es Navidad” sin él.

Ahora, el mismo día de Nochebuena, Ana ha compartido con sus fans las razones por las que no va a celebrar este día:

“Este año no voy a celebrar la Nochebuena. No puedo. Pero eso no quita para querer desearos de corazón una noche llena de Paz , Amor y Salud.”

Además, la actriz ha mandado un mensaje que invita a reflexionar y a relativizar uno de los problemas más extendidos de estas fiestas: el no poder desplazarse para disfrutar de las fiestas con sus familiares.

“Sé que por las restricciones muchos pensáis que es duro dejar una silla vacía y lo es . Pero es mucho más duro para los miles de españoles que desgraciadamente dejaremos esa silla vacía para siempre”, ha escrito la actriz.

Además, Ana se ha acordado de todos aquellos jóvenes que han perdido la vida por el cáncer este 2020: “Esta noche Papá Noel estará muy atareado llevando regalos al cielo a los más de 30.000 niños y jóvenes que nos han dejado este año por el maldito cáncer . Y a ti te llevará el amor infinito de tu madre que “Jamás” aceptará tu partida”.