Ana Obregón comparte unas devastadoras palabras, acordándose de su hijo: “Navidad que ya no es Navidad”

Ana Obregón se ha enfrentado al golpe más duro de su vida este 2020: la muerte de su hijo Álex. La actriz tuvo que despedirse de su hijo el pasado mes de mayo. El joven fallecía a los 27 años, víctima del cáncer. Desde entonces, Ana mantiene viva la imagen de su hijo a través de sus reflexiones, compartiéndolas con el mundo entero a través de sus redes sociales.

De hecho, ha sido la fuerza de su hijo la que ha hecho que esta Nochevieja decida volver a dar las Campanadas en TVE junto a Anne Igartiburu.

Ahora, la presentadora ha compartido con sus seguidores y seguidoras un emotivo vídeo donde aparece junto a su hijo a lo largo de las 27 Navidades que ha vivido junto a él. Desde que era un bebé hasta la última, donde aparecen los dos sonriendo a cámara.

“Desde pequeñito le encantaba la Navidad. Me has regalado las 27 Navidades más felices de mi vida”, ha empezado escribiendo Ana junto al post. “Con Papá mirabas al cielo a ver si llegaba Papá Noel y yo escondía los regalos debajo del Pino”, ha continuado escribiendo la artista.

“Ahora me toca a mí mirar al cielo par aver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti”, ha terminado escribiendo.

Con estas palabras desoladoras, Ana comparte una parte de su vida con todos. La actriz ha vuelto a emocionarnos a todos.

Hace unos días, Ana compartía un sueño muy extraño que tuvo con su hijo, en el que aparecía para darle los buenos días: “’Mami he vuelto, estoy aquí!!!’-decías mientras yo te abrazaba muy fuerte intentando impedir que vieras mis lágrimas de felicidad. Era todo tan real ...”.

Cuando Ana se despertó volvió a “la pesadilla disfrazada de realidad”, tal y como la describe. Sin duda, este 2020 ha sido devastador para la actriz, pero ella sigue adelante.