Estas chicas Disney renacen gracias a TikTok y anuncian una nueva versión de ‘Potential Breakup Song’

Si eres de la generación que veía Disney Channel por Hannah Montana, los Jonas Brothers, Zack y Cody en Hotel dulce Hotel o Los Magos de Waverly Place con Selena Gómez, recordarás a Aly & Aj. Dos hermanas con mucho talento que protagonizaban en Cow Belles, la mayor también te recordará a Phil del Futuro o Now You See Me.

Aunque para ti hayan pasado al olvido, ellas han seguido con su carrera musical. Recientemente lanzaban Slow Dancing, con su estilo particular pop alternativo en el que se desenvuelven, también este año sacabron Joan of Arc on the Dance Floor y Attack of Panic que ha entrado en las 30 mejores canciones según Billboard.

Pero lo que las ha llevado a estar en boca de todos, ha sido que trece años después su tema icónico de 2007 Potential Breakup Song se ha hecho viral en TikTok. Con dos millones de vídeos, los usuarios bromean sobre la temática y línea principal de la canción: “It took too long / It took too long / It took too long for you to call back / And normally I would just forget that / Except for the fact it was my birthday / My stupid birthday”. Una canción que forma parte de su segundo proyecto discográfico al que titularon Insomniatic.

El bombazo es que las hermanas, motivadas por el éxito actual, se han atrevido a hacer una versión mucho más moderna y electrónica. Con un pequeño clip adelantaban la noticia en redes sociales de que estaría disponible el 29 de diciembre, es decir, habrá que esperar muy poquito para ver el resultado.

Si no lo recuerdas, se decía que Potential Breakup Song fue una indirecta al miembro de los Jonas Brothers, Joe Jonas, por parte de Amanda después de su corta relación amorosa. ¡Todo lo que pasaba en Disney se quedaba en Disney lo que nunca se confirmó!

También puedes rememorar tus años como adolescente con Like Whoa, que recordarás en cuanto le des al play. Una canción muy Disney que dice así: “In the morning it begins again / Feels like I'm falling, better strap me in / I think I'm running out of oxygen / And it feels good, it feels good, it feels good / Like a roller coaster ride / Holding on by knuckles like / Whoa, whoa”.