The Weeknd, Pablo Alborán y Ava Max, entre los artistas con más Números 1 de LOS40 en 2020

El 2020 ha sido un año confuso para todos, pero nuestros artistas favoritos siempre han estado ahí para hacerlo un poco más ameno con sus canciones. Algunas han conseguido destacar más que otras, sobre todo, en la Lista de LOS40.

Por el Número 1 de nuestro ránking semanal han pasado numerosas voces que han protagonizado todos y cada uno de los sábados de este año. Pero, en ocasiones, has escuchado estas voces en más de una ocasión. Un logro que no consigue cualquiera. Pero, ¿quiénes son los artistas que han conseguido repetir en lo más alto de nuestra Lista? Según el número de semanas que han llegado al primer puesto, estos son los afortunados:

Abel, conocido mundialmente como The Weeknd, ha sido Número 1 de la Lista de LOS40 en un total de cinco ocasiones. ¡Cinco! Se dice rápido, ¿verdad? Pero son cinco semanas completas dándolo todo con sus ritmos desde lo más alto de la lista. El primero fue el 11 de abril de 2020 con Blinding Lights, con el que repitió el 9 de mayo y el 16 del mismo mes. Después, In Your Eyes llegó a nuestras vidas (y al Número 1) el 7 de noviembre y el 14 del mismo mes.

Lo creas o no, has escuchado a Ava Max más veces de las que imaginas. La cantante se hizo con el primer puesto con Pablo Alborán y su Tabú el 18 de enero de este año. Repitieron en dos ocasiones más: el 25 de enero y el 22 de febrero. Después, su Kings & Queens lideró la lista el 26 de septiembre y el 17 de octubre. También suma un total de cinco Números 1.

Quizás no haya hecho récords de Números 1 solo, pero sí has escuchado su voz desde lo más alto de la lista en alguna colaboración. ¡También en cinco ocasiones! O al menos ese es el resultado de sumar Sueño con Beret y Tabú con Ava Max. En el caso de la primera, llegó el 29 de agosto y el 19 de septiembre. En el caso de la segunda, y como mencionamos en líneas anteriores, el 18 de enero, 25 de enero y 22 de febrero.

La futura reina del pop ha llegado en tres ocasiones al Número 1 de la Lista de LOS40. La primera fue con Don't Start Now el 8 de febrero, seguida de Physical el 13 de mayo. Break My Heart llegó a lo más alto el 28 de noviembre.

Hablando del sevillano, también es uno de los que destacan este año por las ocasiones en las que ha llegado al Número 1 de LOS40. Además de Sueño con Pablo Alborán en agosto y septiembre, también lo hemos escuchado con Si Por Mí Fuera el 11 de enero de este año. ¡Casi lo inauguramos con él! Beret suma un total de tres Números 1 en 2020.

¿Quién no ha caído rendido ante la voz de Aitana? Tú y todos. La artsita ha llegado con tres colaboraciones al primer puesto. La primera fue + con Cali y el Dandee el 28 de marzo. Le sigue Si Tú La Quieres con David Bisbal el 18 de julio, para acabar con Más De Lo Que Aposté con Morat el 21 de noviembre.

La malagueña también repite Número 1 tres veces este año. Y es que los temas que ha traído con Fred De Palma y Rocco Hunt son dignos de ser escuchados en bucle durante semanas. Con el primero llegó el 23 de mayo al ritmo de Se Iluminaba. Un tema con el que repitió el 27 de junio. Después, A Un Paso de La Luna con Rocco protagonizó el ecuador de diciembre, en concreto, el día 12.

Tusa se ha convertido en un verdadero himno mundial. Como era de esperar, no podía faltar en nuestra lista y, mucho menos, en el Número 1. Ambas artistas han llegado con este hit en tres ocasiones este año. La primera ocurrió el 14 de marzo, la segunda el 21 del mismo mes y, por último, el 18 de abril.

Puede que no te haga falta ná, aparentemente ná... Hawái de vacaciones, mis felicitaciones... Aún no hemos conseguido quitarnos esta melodía de la cabeza. Y parece que durará hasta el infinito. El colombiano ha sumero tres Números 1 con este hit durante el 2020: el 3 de octubre, el 10 de octubre y el 5 de diciembre.

Hablando de colombianos, J Balvin también es uno de los protagonistas de los Números 1 de 2020. Primero, con Ritmo (Bad Boys For Life) junto a The Black Eyed Peas el 1 de febrero. Después, él solo llegó con Rojo el 1 de agosto.

Seguimos con el talento colombiano. Esta vez hablamos de la banda que nos ha conquistado a todos. Morat inauguró sus dos Números 1 del año con A Dónde Vamos el 7 de marzo. Después, llegaron con el talento de Aitana y su Más De Lo Que Aposté el 21 de noviembre.

Y tú, ¿cuál ha sido tu Número 1 favorito?