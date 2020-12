De The Weeknd a Dua Lipa pasando por Aitana o Pablo Alborán: Los números 1 de LOS40 de 2020

El 2020 se despide de todos nosotros. Pero no podíamos cerrar el año sin hacer nuestro habitual repaso a los artistas y canciones que han conquistado nuestra lista a lo largo de las últimas 52 semanas. Desde Tones and I hasta los recientes Ana Mena y Rocco Hunt, decenas de artistas y decenas de hits han conquistado el número 1 de LOS40.

El 22 de diciembre los disfrutamos en el especial de Los Números 1 de LOS40 2020 presentado por Tony Aguilar, Dani Moreno 'El Gallo' y Óscar Martínez. Seis horas de éxitos sin parar con los números 1 de LOS40 en 2020. ¿Preparados para emprender el viaje?

Tones and I - Dance Monkey (04.01.2020)

La solista australiana que brilló con luz propia en la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards 2020 fue el primer número 1 del 2020. Dance monkey conquistaba por tercera vez la primera posición en nuestro Top40. Ha sido una de las canciones del año y eso también quedó claro tras conquistar el premio a la Mejor Canción del Año en Categoría Internacional de LOS40 MAs. Un tema que ha cambiado la vida de Tones and I que hasta hace poco tocaba en las calles de la ciudad de Byron Bay y que ahora es aclamada en todo el planeta. Un hit que transmite muy buen rollo, que ha puesto a su creadora, Toni Elizabeth Watson —cuya edad mantiene en secreto—, en el mapa de la música pop mundial.

Beret - Si por mí fuera (11.01.2020)

El sevillano Beret ha sido otro de los nombres propios del 2020. En realidad, lo viene siendo desde 2018 cuando consiguió su primer número 1 en LOS40 gracias a Lo siento. Y tras conseguir con Si por mí fuera un nuevo nº 1 el intérprete responsable del disco Prisma ha dejado claro que eso del one-hit wonder no va con él. De hecho lo demostraría a mediados de año con su tercer número 1 en nuestra lista (que veremos más adelante). Este nuevo éxito en su carrera demuesta que estamos ante uno de los más talentos emergentes del nuevo pop español. Después de conquistar los nuevos canales de consumo de música y hacer una inmensa legión de fans, seguro que tiene mucho con lo que sorprendernos en 2021.

Pablo Alborán y Ava Max - Tabú (18.01.2020, 25.01.2020 y 22.02.2020)

La apuesta más internacional hasta la fecha de Pablo Alborán se convirtió en una de las grandes ganadoras del año. Tabú, una canción bilingüe junto a una de las artistas emergentes más sonadas del panorama internacional, Ava Max, consiguió llegar al número 1 de LOS40 durante tres semanas no consecutivas. Su dueto se convertía en el cuarto hit del solista malagueño en llegar a la cima (tras Te he echado de menos, Tanto y No vaya a ser) y el tercero de la estadounidense con sus tres primeros canciones (Sweet but psycho, So I am y Tabú), algo reservado a pocas artistas.

Black Eyed Peas y J Balvin - Ritmo (01.02.2020)

Después de algunas idas y venidas, abandonos y reuniones, Black Eyed Peas volvía a saborear las mieles del éxito con Ritmo, su primer número 1 en LOS40 después de 9 años desde The Time (Dirty bit). Para la ocasión utilizaron un sample de The Rhythm of the night de Corona para dar vida a un hit de altura llamado Ritmo. Una espectacular colaboración con J Balvin que fue parte de la banda sonora de la película Bad Boys for life. Fue el primer nº 1 de febrero de 2020, el sexto en la carrea de BEP y el décimo en la de J Balvin, uno de los reyes de la lista de la última década.

Dua Lipa - Don't start now (08.02.2020)

Dua Lipa había obtenido tres números 1 en tres años consecutivos: en 2017 con New rules, en 2018 con One Kiss junto a Calvin Harris y en 2019 con Kiss and make up junto a BlackPink. La británica arrancó 2020 con el objetivo de alcanzar el póker algo que hizo a comienzos de febrero con Don't start now, el adelanto de Future Nostalgia (Mejor Álbum del Año en Categoría Internacional en LOS40 Music Awards 2020). El tema está compuesto por el mismo equipo que escribió New rules y la propia Dua Lipa. Don't start now fue el primer capítulo de su trilogía de nº 1 en 2020.

Maroon 5 - Memories (15.02.2020)

Memories fue el último número 1 del año 2019 y volvió a repetir en lo más alto de la Lista de LOS40 mes y medio después. Adam Levine y los suyos sorprendieron a todo el mundo con este tema que abría una nueva etapa en la banda californiana. Una emotiva canción dedicada a su manager tristemente fallecido y cuya melodía está basada en el Canon de Pachelbel. Con Memories, Maroon 5 sumaba el séptimo nº 1 en LOS40 desde que lo hicieran por vez primera con She will be loved en 2005. 15 años después no han perdido la forma y ya son unos clásicos de nuestro ranking.

Dani Martín - La mentira (29.02.2020)

Pocos artistas tienen la oportunidad de conseguir un número 1 un 29 de febrero. Y en este 2020 ese honor le correspondió a Dani Martín. La mentira se convirtió en el nº 1 bisiesto del 2020, una circunstancia que tardará bastantes años en repetirse. El solista madrileño conquistaba la primera posición con el primer sencillo de su esperadísimo nuevo disco en solitario: Lo que me dé la gana. Una canción alejada de su habitual sonido pero que volvió a conquistar a nuestros oyentes.

Morat - A dónde vamos (07.03.2020)

Desde que se lanzaron a la conquista del público español en 2016, Morat no había faltado a la cita con el número 1 ningún año hasta el actual y tampoco lo iban a hacer en 2020. A comienzos del mes de marzo, los colombianos colocaban A dónde vamos en el nº 1 de LOS40. Una canción en homenaje a España y al público español que les dió su apoyo y respaldo llevándoles a lo más alto de nuestro Top. Un idilio con el conteo musical más importante del país que se tradujo a finales de año en el galardón a Mejor Artista/Grupo Del 40 al 1 en Categoría España de LOS40 Music Awards 2020.

Karol G y Nicki Minaj - Tusa (14.03.2020, 21.03.2020 y 18.04.2020)

Hasta que Karol G y Nicki Minaj lo cantaron a pleno pulmón en Tusa, nadie en España sabía el significado de la palabra. Pero nos íbamos a enterar ¡y de qué manera!. El primer número 1 de LOS40 de la artista colombiana se íba a convertir en uno de los mayores hits de la música latina del 2019. Y España no iba a ser una excepción. Durante dos semanas consecutivas fue la reina de nuestra lista demostrando que los sonidos urbanos y latinos en las canciones bilingües se han convertido en una de las grandes tendencias del 2020. Dos divas y un tema repleto de girl power. Como para no disfrutarlo.

Cali y el Dandee Y Aitana- + (28.03.2020)

Después de varias semanas merodeando por los primeros puestos de la lista, finalmente Aitana y Cali y El Dandee lograban el número uno de la lista con + a finales de marzo. Era el sexto número 1 de LOS40 para la solista catalana y el cuarto para los colombianos. Como contaron a LOS40, el tema nació cuando los tres se encontraron en Los Ángeles. "Queríamos hablar con Aitana de esos amores de verano, de esos amores que son cortos y que tienen fecha de caducidad muy rápido. Pero por eso mismo son tan intensos".

David Otero y Taburete - Una foto en blanco y negro (04.04.2020 y 11.07.2020)

No suele ser habitual que 17 años después del lanzamiento de una canción, ésta se convierta en número 1. Pero uno de los himnos del pop español lo iba a conseguir de la mano de uno de sus autores. Una foto en blanco y negro fue reversionada por David Otero junto a Taburete. El solista madrileño recuperó este clásico de El Canto del Loco incluido en su álbum Estados de ánimo publicado en 2003. En su momento no llegó a lo más alto pero en 2020 sí lo logró dando el primer número 1 de su carrera como solista al ex integrante de la banda madrileña. "Estoy muy orgulloso de reversionar, reactualizar y darle una vuelta a los temas de El Canto del Loco. Una foto en blanco y negro es una de las canciones de mi vida" explicaba Otero en Del 40 al 1. Y es que no todos los días se cumplen 20 años de carrera musical.

The Weeknd - Blinding lights (11.04.2020, 09.05.2020 y 16.05.2020)

Es, sin lugar a dudas, uno de los grandes nombres propios del 2020. Si consideramos a Dua Lipa como la reina internacional, entonces The Weeknd sería el rey. Su más reciente proyecto musical, After hours, nos regaló joyas como este Blinding lights que repitió durante tres semanas no consecutivas como número 1 de LOS40. Como veremos más adelante, no fue su último nº 1 del año gracias a este disco pero sí con el que a finales de 2020 iba a ganar el premio a Mejor Videoclip del Año en Categoría Internacional en LOS40 Music Awards. Su propuesta conceptual para todos los vídeos de este álbum es absolutamente inmejorable.

Dvicio, Reik y Chocquibtown - Dosis (25.04.2020)

Dvicio consiguió con Dosis su tercer número 1 en la lista de LOS40 de su carrera musical Y curiosamente lo logró junto a quienes lo había logrado la primera vez: los mexicanos Reik. La banda de Rivas siempre ha estado acompañada cada vez que ha llegado a lo más alto de nuestra lista y en este Dosis la compañía fue inmejorable. Tanto Reik como Chocquibtown dieron a la canción el sonido internacional que necesitaba y los actores Rubén Bernal y Ester Expósito pusieron la pasión en el videoclip que lo convirtió en un auténtico hit a nivel mundial.

Nil Moliner y Dani Fernández - Soldadito de hierro (02.05.2020)

Dos de los nombres que en los últimos meses están intentando conquistar el éxito en solitario consiguieron el primer número 1 de LOS40 del mes de mayo de 2020. Nil Moliner ya había grabado Soldadito de hierro en solitario pero decidió reelaborarlo y regrabarlo junto a su amigo y compañero Dani Fernándex, ex de Auryn, bajo la producción de Tato Latorre. El resultado, un auténtico pelotazo que como confesó su autor "hace referencia al momento en el que estás enamorado de alguien y piensas que no quieres que nunca acabe porque tienes miedo de echar de menos a la otra persona". El nombre de Nil Moliner figura desde entonces como uno de los artistas a seguir en el futuro convirtiéndose en el Mejor Artista/Grupo Revelación del año en LOS40 Music Awards.

Fred de Palma y Ana Mena - Se iluminaba (23.05.2020 y 26.06.2020)

En Italia, Federico Palana, nombre real de Fred de Palma, es una auténtica estrella pero hasta este año en España nos habíamos perdido sus propuestas musicales. Su colaboración con Ana Mena que trasciende lo musical y llega hasta lo personal, son casi como hermanos, fue el detonante del desembarco del solista italiano en nuestro país. Y de qué manera: primer tema en lista, primer número 1 en LOS40. ¡Y durante dos semanas no consecutivas! Se iluminaba tiene también versión en italiana: Una volta ancora, número 1 en Italia.

Lewis Capaldi - Before you go (30.05.2020 y 06.06.2020)

La voz rota del solista británico que nos sorprendió en 2019 con Someone you loved volvió a conquistarnos un año después con otra canción incluida en la reedición ampliada de su álbum Divinely uninspired to a hellish extent. Lewis Capaldi es uno de los mejores 'contadores de historias' de la música en los últimos años y este Before you go le tocó de manera personal. La canción está inspirada en el suicidio de su tío. Una oda a la vida y al carpe diem, disfrutar el momento, que repitió durante dos semanas consecutivas en lo más alto de la lista de LOS40 despidiendo mayo e inaugurando el mes de julio del 2020.

Dua Lipa - Physical (13.05.2020)

El segundo capítulo de Dua Lipa en nuestra lista en el 2020 resuena aún en nuestras cabezas, "Don't you agree?". Physical ya forma parte de la historia de la música con ese aire retro de música disco de los 80 que la ha convertido en un imprescindible de todas las playlist de fiesta y de ejercicio. Porque de lo que se trata fundamentalmente es de mover el esqueleto con uno de los mayores hits del año en uno de los mejores discos del año, Future Nostalgia, de la Mejor Artista/Grupo en Categoría Internacional en LOS40 Music Awards 2020.

Nea - Some say (20.06.2020 y 04.07.2020)

La tendencia de samplear o reversionar hits clásicos de la música adquirió una nueva dimensión con Some say de Nea. Basándose en el tema de música electrónica Blue (Da ba Dee) de Eiffel 65, esta joven artista sueca consiguió adaptar la melodía a una preciosa e íntima balada que poco tiene que ver con la original que disfrutamos hace 21 años. Este fue el primer número 1 de Nea como solista porque en realidad esta artista ya había llegado a lo más alto como compositora del éxito Lush life de Zara Larsson.

David Bisbal y Aitana - Si tú la quieres (18.07.2020)

Uno de los primeros discos que vio la luz en 2020 fue En tus planes de David Bisbal. El solista almeriense publicaba como regalo de reyes su nuevo proyecto musical al que meses después iba a añadir la colaboración de Aitana en Si tú la quieres. Una de las canciones favoritas de sus fans adquiría una nueva dimensión y el dueto iba a conseguir ser número 1 de LOS40 a mediados de julio. Y no sólo eso ya que LOS40 Music Awards 2020 la coronó como la Mejor Canción del Año. Un reconocimiento para dos de los artistas más importantes del panorama nacional.

Doja Cat - Say so (25.07.2020)

Una de las canciones del verano a nivel internacional logró llegar a lo más alto de nuestro Top40 a finales del mes de julio. La siempre polémica Doja Cat dió vida a un éxito mundial sin fisuras que arrasó en todo el planeta. Say so se convertía así en el primer número 1 en LOS40 de Amala Ratna Zandile Dlamini, el nombre real de esta artista de 24 años que comenzó a crear una legión de fans en sus inicios en Youtube y que ha terminado conquistando el éxito con su segundo disco de estudio: Hot Pink. Y por si a la canción le hacía falta más proyección internacional, meses después lo remezclaría junto a Nicki Minaj convirtiéndolo en un boom en Estados Unidos.

J Balvin - Rojo (01.08.2020)

La paleta de colores de J Balvin iluminó un verano diferente tanto en nuestro país como en los países en los que la música latina triunfa. El de Medellín tenía colores para todos los gustos dentro de su cromático proyecto musical pero fue con Rojo con el que conquistaría el número 1 de nuestra Lista. Emociones y mensajes combinando música y colores que se convirtieron, sin lugar a dudas, en los hits del verano. J Balvin le puso Ritmo a un 2020 muy Rojo.

Leiva - Cómo si fueras a morir mañana (08.08.2020)

El idilio de Leiva con la lista de LOS40 está muy cerca de cumplir dos décadas. El artista conquistó varias veces el número 1 de nuestro ranking formando parte de Pereza y tras su separación consiguió también hacerlo en solitario con un rosario de canciones a las que en pleno mes de agosto añadía Cómo si fueras a morir mañana. Uno de los temas más aplaudidos de su disco Nuclear que nos hacen recordar que Leiva es uno de esos cantantes que no le teme al desnudo para expresar lo que le come por dentro.

Topic y A7S - Breaking me (15.08.2020)

Breaking me es el paradigma de canción que es capaz de ir conquistando poco a poco todos y cada uno de los rincones del planeta. Topic, el DJ alemán responsable de este éxito, todavía no se puede creer que la canción que grabaron de manera improvisada en una pequeña habitación lejos de cualquier estudio profesional se convirtiera, por derecho propio, en uno de los mayores éxitos del 2020. El premio a media vida dedicada a la música electrónica tras conocer al cantante sueco A7S con quien ha seguido colaborando en sus siguientes canciones. Su primer número 1 con LOS40.

Camilo - Favorito (22.08.2020)

También por primera vez en lo más alto de la Lista de LOS40 pudimos ver este verano a Camilo. Un soplo de aire fresco dentro del género urbano latino de la mano de un compositor y cantante que es capaz de derrochar talento, simpatía y sensibilidad a partes iguales. Tras triunfar en la industria como compositor para artistas como Becky G, Natti Natasha o Mau y Ricky, el colombiano lograba el nº 1 con Favorito, una canción dedicada a su mujer. Una declaración pública de amor que seguro se convertirá en la más dedicada de los futuros días de San Valentín.

Beret y Pablo Alborán - Sueño (29.08.2020 y 19.09.2020)

Tanto Beret como Pablo Alborán ya sabían lo que era estar en el número 1 de LOS40 en 2020 pero nos tenían reservada una colaboración sorpresa grabada antes del confinamiento. Sevilla y Málaga unidas por los talentos de los dos compositores y solistas más destacados del pop español. El resultado fue Sueño, un éxito que pudimos disfrutar en la ceremonia de entrega de LOS40 Music Awards donde la presentaron en directo por primera vez. Con este nuevo número uno, Pablo Alborán se conviertía en el artista masculino que más semanas ha estado en lo más alto en 2020 hasta ese momento. Un total de cinco semanas: tres semanas líder con Tabú, junto a Ava Max, y dos con Sueño...

Jawsh 685 y Jason Derulo - Savage love (05.09.2020 y 12.09.2020)

J y J fueron los reyes indiscutibles del mes de septiembre en nuestra Lista. Jawsh 685 y Jason Derulo presentaron al mundo su propuesta de música electrónica con toques rhythm and blues y reggae que consiguió ser número 1 en nuestro ranking durante dos semanas consecutivas. TikTok había convertido el tema de Joshua Nanai en un hit cuando Jason Derulo lo posteó en su perfil oficial, algo que no sentó demasiado bien al artista. Pero de la polémica nació esta colaboración que supone el debut del productor y solista neozelandés. Era la séptima vez que Jason Derulo conseguía este honor.

Ava Max - Kings and queens (26.09.2020 y 17.10.2020)

Si antes decía que Pablo Alborán era el artista masculino que más semanas acumulaba en el nº 1, Ava Max reclamó en septiembre y octubre el trono femenino. Después de sus tres semanas con Tabú del malagueño iba a triunfar otras dos semanas más gracias a Kings and queens. Una canción que contiene un claro mensaje de poder femenino, en el que anima a las mujeres a apoyarse unas a otras ("Para todas las reinas que están luchando solas, que sepan que no están bailando solas").

Maluma - Hawai (03.10.2020, 10.10.2020 y 05.12.2020)

Maluma fue el dueño y señor indiscutible de la Lista de LOS40 en el mes de octubre. El reggaetonero colombiano consiguió colocar su nuevo single Hawai en lo más alto durante tres semanas de manera no consecutiva. La publicación de su nuevo proyecto musical, Papi Juancho, fue toda una revolución en los últimos meses de un convulso año. Fueron semanas de pura felicidad para el parcero que terminaron con su conquista de dos LOS40 Music Awards 2020 a Mejor Artista/Grupo Latino del Año y a Mejor Canción del Año por Hawai.

Master KG y Nomcebo - Jerusalema (24.10.2020 y 31.10.2020)

No son demasiadas las ocasiones en las que la música africana aparece en la lista de LOS40 pero el caso de Master KG y Nomcebo ha sido un éxito tan fulgurante promovido por aplicaciones como TikTok que nadie ha podido resistirse a los ritmos afrobeat de Jerusalema. Un éxito mundial de una canción hecha en Sudáfrica por este reputado productor africano y la cantante de nuevo góspel Nomcebo. La Macarena, Gangnam Style, Despacito o Jerusalema son el ejemplo de que la música va más allá de los idiomas. El primer tema escrito en zulú que llega al número 1 de LOS40.

The Weeknd - In your eyes (07.11.2020 y 14.11.2020)

Con Blinding lights estuvo tres semanas no consecutivas y con In your eyes logró otras dos semanas de manera consecutiva. The Weeknd igualaba a Pablo Alborán como solista masculino que mayor cantidad de tiempo había pasado en lo más alto de nuestra lista gracias a otra de las obras maestras de su álbum After hours. Un disco que puso de moda el revival ochentero que después siguieron artistas como Dua Lipa o Miley Cyrus en sus más recientes trabajos discográficos. Abel Tesfaye, al menos en LOS40, ha tenido un 2020 inolvidable

Aitana y Morat - Más de lo que aposté (21.11.2020)

Que Aitana fuera elegida Mejor Artista/Grupo del Año en Categoría Nacional en LOS40 Music Awards 2020 fue la justa recompensa a un año increíble de trabajo de la artista catalana. Durante las 52 semanas del año, la 'triunfita' ha estado grabando, promocionando, cantando... diferentes canciones y colaboraciones. Como veremos a continuación solo hay dos artistas que han conseguido llegar a lo más alto de nuestra lista con tres canciones diferentes. Una de ellas es Dua Lipa. Y la otra Aitana: + (con Cali y el Dandee), Si tú la quieres (con David Bisbal) y Más de lo que aposté, su más reciente colaboración con Morat. La solista y el grupo colombiano volvieron a demostrar la buena química tras triunfar años atrás con Presiento.

Dua Lipa - Break my heart (28.11.2020)

Lo decía justo sobre estas líneas. Si Aitana completó su trilogía de números 1, una semana después lo hizo Dua Lipa con Break my heart, un nuevo tema extraído de Future Nostalgia. Mientras conseguía escalar a lo más alto de nuestro Top40, la británica sonaba con otras tres canciones en el conteo musical más importante de nuestro país: Don't start now, Physical y Levitating, el remix que le unió a Madonna y Missy Elliott.

Ana Mena y Rocco Hunt - A un paso de la luna (12.12.2020)

A punto de acabar el año, Ana Mena ha logrado colocar en el número 1 de LOS40 su segunda colaboración con un artista italiano: Rocco Hunt. A un paso de la luna recoge el testigo de su anterior aventura transalpina junto a Fred de Palma demostrando que la fusión hispano-italiana funciona. Con ritmos más propios de una canción del verano, la solista malagueña volvió a triunfar con esta apuesta musical cuyo videoclip fue rodado en Ibiza y que deja a la cantante y al rapero A un passo dalla luna (nº 1 también en Italia).

BTS - Dynamite (19.12.2020)

El grupo surcoreano lograba el penúltimo número 1 del año y un hito histórico, pues nunca antes en los 54 años de nuestra lista una boy band de K-Pop había alcanzado la primera posición. Solo se documenta un número uno anterior de un artista surcoreano, y es Gangnam style, de PSY, quien coronó el chart otro mes de diciembre, pero de 2012. Tampoco consta que una formación con siete componentes (V, Suga, Jungkook, Jin, RM, Jimin y J-Hope) haya sido número uno hasta la fecha. Un logro que hace poco también BTS conseguía en la lista estadounidense de ventas.