Estreno exclusivo del adelanto del videoclip de ‘Tú Me Has Cambiado’ de Bombai

Los seguidores de Bombai están de enhorabuena. Su grupo favorito es candidato a entrar en la Lista de LOS40. ¿Con qué canción? Tú Me Has Cambiado, un tema que Tony Aguilar se ha encargado de pinchar en Del 40 al 1 este 26 de diciembre.

Portada de 'Tú Me Has Cambiado', el nuevo single de Bombai / Foto promocional

De nuevo, los valencianos llegan cargados de buen rollo y una melodía tropical de lo más pegadiza. Esta vez, el significado está relacionado con la amistad y la buena compañía. "Todos hemos conocido a esa persona (o animal) que nos ha cambiado y ésta es una canción para agradecérselo", explica la agencia del grupo.

Pero eso no es todo, ya que el videoclip de Tú Me Has Cambiado ya viene de camino. Mientras tanto, en LOS40 estrenamos en exclusiva un adelanto de lo que los chicos nos ofrecerán antes de lo que imaginamos. ¡Míralo!

Llevando por bandera los colores vivos y el ambiente tropical, nuestros protagonistas nos presentan una historia muy original. La persona que ha cambiado y a la que hacen referencia es su amiga Sofía y su álter ego, la bruja, la cual les hace vudú para que les ocurran cosas buenas. Se encarga de sacar lo malo que llevan dentro.

Bombai ha demostrado que no hay pandemia que consiga acabar con la positividad que les caracteriza. Y eso es algo que nosotros, como melómanos y oyentes de su música, agradecemos desde lo más profundo. Porque la música se ha convertido en la principal herramienta para olvidarnos de lo malo que nos rodea.

Y tú, ¿qué te parece lo nuevo de Bombai? ¿Crees que conseguirán ganarse un puesto en nuestra Lista el próximo 2 de enero?