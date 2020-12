Como tantas otras producciones que teníamos previsto disfrutar este año, el nuevo proyecto documental en el que conoceremos más sobre la historia de The Beatles, se ha retrasado. Será en 2021 cuando podremos ver The Beatles Get Back, un proyecto que está siendo desarrollado por Peter Jackson, en el que se alejará de la fantasía de sus últimas películas para acercarnos la realidad de uno de los grupos más conocidos de la historia de la música.

El director de El Señor de los Anillos ha recopilado más de 140 horas de grabaciones de audio y vídeo que han sido restauradas para mostrar cómo fue el proceso creativo de uno de los más grandes discos de la historia de la música: Let it be. Lo veremos a través de Disney+ a lo largo de 2021, pero el director neozelandés ha podido montar parte de la edición final que llegará a nuestras pantallas, y ha compartido un adelanto del mismo.

"Queríamos dar a los fans de los Beatles un aguinaldo, así que hemos montado un avance de cinco minutos para The Beatles: Get Back", cuenta Jackson en el avance. "Esperamos que lleve una sonrisa a la cara de todos y algo de alegría en esta dura época". No se trata de un tráiler al uso, pero este adelanto permite hacernos una idea de la envergadura de este proyecto, ideal para cualquier beatlemaníaco. Además de esas sesiones de grabación de Let it be, el material de Jackson también incluye imágenes del mítico concierto que los cuatro de Liverpool ofrecieron en la azotea de los estudios Apple de Londres.

Fue ya a principios de 2019 cuando conocimos la noticia de la llegada de este documental, con el inicio del proceso de documentación de Peter Jackson. Sobre todo, se centrará en la última etapa de la banda, en la que se estaba grabando el álbum definitivo entre John, Paul, George y Ringo, en el que surgieron los conflictos que fueron insalvables a finales de los años sesenta.

Este es el primer avance del documental de Peter Jackson sobre los Beatles

"The Beatles Get Back mostrará la calidez, la camaradería y el humor del proceso de creación de uno de los discos de estudio más importantes de una banda legendaria, Let it be, y su último concierto como grupo además de la icónica actuación que ofrecieron en la azotea del Savile Row de Londres" decía la nota de prensa del proyecto.

Desde entonces fueron pocos los detalles que tuvimos sobre este proyecto, que tenía planeado su estreno en septiembre de 2020 pero ha tenido que ser aplazado debido a la pandemia. Ahora sabemos que se acompañará con un libro con imágenes nunca antes vistas relacionadas con esas sesiones de grabación.