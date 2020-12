Serie 'Mujer': así son Bahar y los demás protagonistas de la versión japonesa de la serie

La telenovela turca Mujer que está arrasando en Antena 3 no es única en su especie. La ficción producida en Turquía es una versión de una anterior realizada en 2013 en Japón y bautizada como Woman: my life for my children. La telenovela japonesa que tuvo gran éxito en el país nipón así como en Latinoamérica, donde a lo largo de los años se ha visto en distintos países doblada al español.

La historia japonesa es similar a la turca, sin embargo, claro está, los actores que dan vida a esta historia de amor incondicional entre madre e hijos son diferentes. ¿Te gustaría conocer a los intérpretes japoneses que han dado vida a Bahar, Sarp y los demás? En LOS40.com nos moríamos de ganas y por eso hemos rebuscado un poco en el archivo de la televisión japonesa para encontrar a quienes engancharon a la pantalla a gran parte del país y de América Latina.

Estos son los protagonistas de Woman: my life for my children:

Hakari Mitsushima es Koharu, la protagonista que en la ficción turca se llama Bahar

Las protagonistas de Mujer en las versiones japonesa y turca / Getty/Atresmedia

Shun Oguri es Shin, el esposo de Koharu en la telenovela japonesa y el Bahar en la ficción turca

Los maridos de Bahar en la ficción japonesa de Mujer y en la turca / Getty/Atresmedia

Tanaka Yuko es Sachi Uesgi, la madre de la protagonista en la serie japonesa y la madre de Bahar en la versión que emite Antena 3

La mare de Bahar / Getty/Atresmedia

Rio Suzuki es Nozomi, la hija de Koharu en Woman:My life from my children y Kübra Süzgün es Nisan en Mujer, la hija de Bahar

Nozomi y Nisan, las hijas de la protagonista de Mujer en sus dos versiones hasta la fecha / Getty/Atresmedia

Rai Takashai es Riku, el hijo de Koharu y Ali Semi Sefil es Doruk, el hijo de Bahar

Los hijos de la protagonista en la telenovela turca / Asianwiki/Atresmedia

El tráiler de la versión japonesa

Si te ha picado la curiosidad al ver a estos actores y actrices japoneses y quieres verlos en acción, aquí puedes ver también el tráiler de Women: My life from my children subtitulado al español de la mano de la televisión Teleamazonas de Ecuador, donde fue todo un éxito de la parrilla.