Iker Jiménez responde a sus detractores: “Dicen que apareceré en una cuneta”

Iker Jiménez se ha convertido en uno de los rostros televisivos más mediáticos del 2020. Ya gozaba de una gran popularidad gracias a Cuarto Milenio. Sin embargo, el presentador también ha estado muy presente este año durante la pandemia con Informe Covid, un programa en el que ha abordado la crisis sanitaria.

No obstante, Informe Covid no ha estado exento de críticas por tratar el tema, según dicen, de una forma un tanto alarmista. Este formato, que Telecinco se sacó de la manga para cumplir con lo que demandaban los espectadores, ha sido muy criticado en redes sociales en cada una de sus emisiones y su presentador ha querido pronunciarse al respecto.

La respuesta de Iker Jiménez

"A todos los que de buena voluntad me dicen que 'no toque ciertos temas' que no se preocupen. Estoy para preguntarme por todo con libertad. Y para que se debata en casa", dice Iker Jiménez en su cuenta oficial de Twitter, respondiendo a todos aquellos que le piden que vuelva a los reportajes de temática paranormal.

Por otro lado, el periodista tira del humor para contestar a los usuarios que cruzan la línea con comentarios más desagradables: "A los que me dicen que 'apareceré' en una cuneta' pues sinceramente espero que no llegue la sangre al río".

A favor y en contra de Iker Jiménez

Como era de esperar, el tweet de Iker Jiménez ha levantado ampollas y sus detractores han vuelto a arremeter contra él. Por suerte para el presentador de Cuarto Milenio, también hay usuarios de la red social del pájaro azul que le defienden con uñas y dientes. Estas son algunas respuestas que ha recibido su comentario:

