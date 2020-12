No cabe duda de que el 2020 resultó ser un año muy próspero para el pop coreano, el género más reconocido de Corea del sur. El K-pop hizo historia internacionalmente con 40 nuevos nombres, varios primeros lugares y conciertos únicos.

Iniciando el año, llegó el primer lanzamiento de Zico en esta nueva década; el sencillo titulado Any Song se convirtió en tendencia viral y ha obtenido más de 500 millones videos en un Challenge de TikTok, fue el primer Perfect All Kill (PAK) del año, es decir un logro alcanzado por una canción al estar en el número 1 de las 8 listas más importantes de Surcorea, éste fue el primer sencillo en llegar a esta cifra, permaneciendo en el número 1 por más de 205 horas, superando un récord que fue impuesto por el grupo iKon con el tema Love Scenario en 2015.

Una de las piezas fundamentales en la historia del mundo K-Pop de los últimos años es BTS. El grupo llegó a alegrar este año desde que inició, con una presentación en los premios Grammy junto a Lil Nas X. Por primera vez en mucho tiempo, BTS lanzó más de un disco en este 2020, iniciando con la fuerte entrada que les dio ON, tema principal de Map Of The Soul: 7, seguido por el éxito global que es Dynamite, y culminando con su nuevo disco BE.

Música, doramas, películas y récords: el 2020 en el K-Pop

Entre cada lanzamiento, el septeto de BigHit Entertainment ha obtenido múltiples logros, como el premio Guinness por el mayor número de vistas en un concierto musical en vivo, gracias a los 756 mil ARMY conectados al concierto Bang Bang Con: The Live en 14 de junio. Además, su sencillo Dynamite marcó la historia al ser el primer tema de un artista coreano en alcanzar el número 1 en la lista Billboard Hot 100. Por si fuera poco, el mismo tema rompió un récord que los idols alcanzaron el año pasado con Boy With Luv en YouTube al llegar, en menos de 24 horas, a los 100 millones de Views. Además, el grupo ganó cuatro premios Daesang en los Mnet Asian Music Awards.

En tan solo 12 meses, la cantidad de grupos y idols que han debutado fue sorprendente. Entre los grupos más destacados, está Checkmate, el primer grupo mixto en debutar en Corea del Sur después de KARD. El 21 de septiembre, el mundo conoció a este grupo rookie, que ha sufrido distintos cambios en la alineación desde poco después de debutar.

Mientras tanto, entre los grupos de chicos, los nombres de Cravity y Treasure son algunos de los que más impacto han tenido, junto con Enhypen. Estos 3 grupos se dedicaron a romper múltiples récords a lo largo del año, con vistas en YouTube, números de venta, y premios otorgados en Corea del Sur. Por otra parte, Secret Number, Woo!Ah!, Aespa, KAACHI y Blackswan puede que suenen familiares por la gran fama que recibieron incluso antes de debutar, ya que este año cada agrupación presentó alineaciones con integrantes de múltiples nacionalidades.

Un dato destacable son los solistas, ya que, a pesar de la pandemia, el 2020 trajo al mundo K-Pop un sinfín de sencillos y mini álbumes para disfrutar. Kai y Suho de EXO; Solar, líder de MAMAMOO; Kyla Massie, ex integrante de PRISTIN; Lee Suhyun de AKMU; SeongWu, WooSeok, Kim Yo Han, y Han SungWoo, ex integrantes de Wanna One y X1 (grupos creados en las últimas 2 temporadas de Produce 101), y muchísimos más debutaron a lo largo del año. De igual forma, las nuevas subunidades de algunos de los grupos más famosos, como ASTRO, WJSN, y Red Velvet, llegaron para alegrar a todos los fans.

Además de esto, el 2020 ha sido el año de los grupos proyecto que debutan junto a Yoo JaeSeok, uno de los presentadores de televisión más famosos en Corea del Sur. Iniciando el año, el primer grupo creado en el programa How Do You Play? Fue SSAK3, quienes se encargaron de tomar el segundo Perfect All Kill del año con su tema Beach Again. En este grupo, 2 de los idols icónicos del mundo K-Pop, Rain y Lee Hyori, unieron sus fuerzas con el comediante para realizar varios lanzamientos.

Otro grupo fue Refund Sisters, formado por Hwasa de Mamamoo, Lee Hyori, Jessi y Uhm Junghwa; en este caso, el puesto de JaeSeok pasó de ser un integrante a ser el manager de las chicas, bajo el nombre Jimmy Yoo.

Este año destacó diversos eventos más, fuera de la música: las chicas de BLACKPINK lanzaron un documental en Netflix, Cha EunWoo de ASTRO actuó en el drama True Beauty, mientras que el dorama Kingdom de Netflix rompió récords por la cantidad de vistas obtenidas, además se estrenó la tan esperada película Península, la secuela de Train to Busan, que es una de las más destacables películas de terror en Surcorea. Sin duda, 2020 fue un año de prosperidad para la cultura coreana.