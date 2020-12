"Pintamonas, que quedaste de los últimos en Eurovisión": así ha cargado Vox contra Miki Núñez

Miki Núñez ha vuelto a levantar la voz contra la formación de Santiago Abascal y esta vez Vox le ha contestado de forma contundente. "A ver pintamonas, que quedaste de los últimos en Eurovisión. Para ti cantar y no cagarla ya es un esfuerzo", ha respondido públicamente la formación verde a través de Twitter a las palabras que el cantante Miki Núñez les ha dedicado desde una entrevista.

Núñez, que representó a España en el festival de Eurovisión de 2019 quedando en el puesto 22 del certamen, ya había mostrado con anterioridad su oposición a las ideas Vox. De hecho, en una entrevista con LOS40.com Miki aseguró ya aseguró hace unos meses que había perdido muchos seguidores en las redes sociales por mostrarse abiertamente contrario a Vox y a cualquier ideología de ultraderecha.

No comprende que la gente de Vox escuche su música

En esta ocasión, en una conversación con Papel de El Mundo Miki Núñez ha recalcado que no comprende que haya gente de Vox que escuche sus canciones. "Si eres de Vox, no sé qué coño haces escuchándome", ha indicado el artista en la entrevista, pues tal y como él mismo ha explicado, en sus conciertos hay música en catalán y letras reivindicativas que no comulgan con las políticas del partido de Abascal.

"Si sigues lo que proclama Vox, no puedo hablar catalán, ni puedo estar a favor de la homosexualidad. Pues esas personas que no vengan nunca más a mi concierto. Porque va a haber música en catalán y música reivindicativa. Así que, obviamente, no sé qué coño haces escuchándome entonces. Ni me parece mal, para hacer un cribaje de gente idiota en mis conciertos. Si eres de Vox no me vas a escuchar, porque me he cagado en vosotros 50.000 veces y me parece de puta madre", ha expuesto el cantante ante las preguntas del periodista.

Además, Miki Núñez se muestra orgulloso de cantar en catalán y promover esta lengua en todo el país. "Creo que yendo a Valladolid y a Sevilla haciendo canciones en catalán he conseguido que la gente abra un poquito las miras y diga que la música puede construir puentes. Sólo por eso ha merecido la pena que 40 fachas se caguen en mí por cantar en catalán", ha reflexionado también el artista antes de que saltara la polémica a las redes.

Sin reacciones de Miki

El tuit de Vox cargando contra el artista acumula en las redes 2,3 mil retuits y casi 8 mil me gustas y ha hecho que el nombre de Miki se convierta en trendig topic en nuestro país en las últimas horas. Sin embargo, el cantante y compositor se ha mantenido ajeno a la polémica.

Miki no ha contestado a Vox ni a quienes han participado de la conversación en redes surgidas a partir de su entrevista y en sus redes sociales se ha limitado a compartir imágenes de su vida cotidiana. Todo apunta a que Miki ya ha dicho sobre el tema todo lo que tenía que decir.