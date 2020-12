Los artistas nos están poniendo muy fácil despedirnos de este año. Ofreciéndonos planes increíbles como el programa anual de Dick Clark's New Year's Rockin' Eve o los conciertos individuales de cada uno de los cantantes. Justin Bieber, es uno de ellos. El vocalista de Holy ha anunciado un concierto en streaming para terminar el año 2020 y acompañarte de la mejor forma posible al 2021. “Una forma segura de darle una patada al 2020 juntos”, decía él en redes sociales.

Junto a una banda de cinco personas y un grupo de baile llenará un “lugar icónico”. El protagonista del evento ha contado que el escenario está recién renovado y que cuentan con luces de última generación para que la experiencia sea espectacular.

Estará en vivo el jueves a las 3:15 am GMT (10:15 pm EST), además de dos retransmisiones adicionales el viernes a las 10:00 am GMT (5:00 am EST) y a las 8:00 pm. GMT (3:00 pm EST). Puedes hacerte con el ticket aquí por 25$.

“Me siento tan bendecido por esta oportunidad de actuar este Año Nuevo. Emocionado de celebrar con todos vosotros", decía en un tweet. Además de compartir numerosos vídeos ensayando, tanto los bailes como sus capacidades vocales, en Instagram.

Se puede observar por su feed, que Bieber ha estado trabajando muy duro estos últimos días del año. Y es que necesita preparación ya que es su primer concierto en vivo del artista desde 2017. ¡Ha pasado demasiado tiempo! Pero esto no le ha quitado los momentos necesarios para celebrar Navidad y disfrutar de la compañía de su mujer Hailey.