Nochevieja 2020: Las canciones que no deben faltar en tu playlist

Sabemos que en esta Nochevieja echarás de menos a muchas personas que no podrán estar sentadas en la mesa, no habrá fiestas multitudinarias y tendremos que disfrutar en pequeños encuentros. Pero eso no quita que no pueda ser una noche única y especial de la mano de artistas que nos han acompañado estos 365 días del año.

Por eso, desde Los40 te proponemos quince canciones para que esta noche siga siendo la más bonita del año. Desde Jerusalema a Tu me dejaste de querer, pasando por Hawái, Blin Blin o La tirita, aquí tienes los éxitos que no pueden faltar en tu playlist.

Jerusalema- Master KG y Nomcebo

Esta canción tenía que encabezar nuestra lista, y es que, aunque tengamos muchas ganas de dar un portazo al 2020, debemos recordar que el himno que consiguió devolvernos las esperanzas este año fue Jerusalema. Con su gran significado que nos dará fuerzas para esta nueva etapa, ¿Qué mejor canción que esta para pedirle al 2021 que también nos traiga fuerzas y esperanzas?

Bichota- Karol G

Era el 31 de diciembre de 2019 cuando Tusa sonaba bien fuerte en todas las discotecas del mundo. Para esta Nochevieja es el turno de Bichota, la nueva canción de Karol G, un temazo alegre y pegadizo que, sin duda, hará que el 2021 comience por todo lo alto, aunque sea celebrándolo en casa.

Rojo- J Balvin

Uno de los grandes éxitos de este año, este, es el tercer single de Colores, el último disco de J Balvin. Una canción romántica y muy pegadiza que, con el ritmo ardiente del artista se convierte en un 'must' en tu playlist de Nochevieja.

Blin Blin- Bad Gyal

No hay fiesta en la que no suene una canción de Bad Gyal. En este 2020, la catalana nos regaló Blin Blin, una canción que, según nos explicó en una entrevista con Los40, debe su nombre a todo aquello que brilla. "Desde unos cristales que adornan unos pendientes, un cinturón o unas sandalias hasta una purpurina que te echas en el maquillaje", comentó la cantante. Como estamos seguros de que en este nuevo año brillaremos, esta canción debe estar en la lista.

Demasiadas mujeres- C.Tangana

Un viaje desde la España profunda al mundo del trap, esto es lo que propone C. Tangana en Demasiadas mujeres, con una letra que recuerda todas las mujeres que le han marcado en su vida, el cantante combina los sonidos urbanos con otros tradicionales de la música popular. Las cornetas y tambores de la banda Rosario de Cádiz tienen cabida en esta canción así como también la melodía de Campanera de Joselito. Un auténtico exitazo que ha colocado a C. Tangana en lo más alto.

Vida de rico- Camilo

Una canción romántica para compartirla con la persona más especial que tengas a tu lado. En este tema, Camilo propone disfrutar de los pequeños placeres de la vida y dar gracias por lo que tenemos. Sin duda, un single que conseguirá emocionarte y ver la vida desde una perspectiva más sencilla.

La tirita- Belén Aguilera y Lola Índigo

Belén Aguilera y Lola Índigo han sido las encargadas de traernos uno de los grandes éxitos del 2020. La tirita es una canción que seguro que muchas personas necesitan escuchar. Con un ritmo ardiente y una letra que habla sobre sororidad, saber desprenderse de todo aquello que nos hace mal y liberarse de lo tóxico. ¡Un temazo muy necesario!

Hawái- Maluma

Esta canción no solo fue uno de los mayores éxitos del verano, sino que, incluso ahora, sigue cosechando triunfos. Una canción romántica pero atrevida y pegadiza que ha hecho que Maluma haya conquistado las listas internacionales.

Relación remix- Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Farruko

De un combo como el de Sech, Daddy Yankee, J Balvin, Rosalía y Farruko solo podía salir un temazo como este. Una canción de empoderamiento para que la noche del 31 podamos decir adiós a todo aquello que nos ha hecho daño y tomar, por fin, las riendas de nuestra vida.

La jeepeta- Nio Garcia, Brray, Juanka, Anuel AA y Myke Towers

Con un ritmo muy movido y una letra de lo más atrevida, esta canción será la encargada de poner el toque picante a la noche, aunque la celebración sea en casa. Sin duda, este es uno de los temas que más hemos disfrutado durante el verano, y por eso, merece un puesto destacado en nuestra lista.

Mil tequilas- Chema Rivas

Una canción romántica y dulce pero que hará que no puedas dejar de bailar y cantar su bonita letra. Chema Rivas debutó en la escena musical con este temazo que nos ha acompañado durante todo el año, por eso, esta noche, sin duda, también debe estar en nuestra playlist.

Se iluminaba- Fred de Palma y Ana Mena

Este tema ha conseguido posicionarse como la segunda canción más escuchada en España en este 2020. No nos extraña, con un ritmo de lo más movido y su letra pegadiza y atrevida, esta canción nos ha hecho disfrutar de los mejores momentos.

Esa carita- Juan magan y María Isabel

De este dueto de artistas solo podía salir un temazo como este, Esa carita es una canción que consiguió conquistarnos a todos este verano. Y es que, en este tema, se junta lo mejor de los dos cantantes: Juan Magán y Maria Isabel para ofrecer una música inigualable.

Tú me dejaste de querer- C. Tangana

'El Madrileño' nos sorprendió este año con su faceta más romántica, un 'mood' al que no nos tenía acostumbrados pero que, sin duda, nos encanta. Junto con El niño de Elche y La Húngara, C. Tangana nos propone su tema más vulnerable, pero que, sin duda, le ha colocado en lo más alto y es que este hit nos encanta.