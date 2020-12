10 reflexiones antes de dar carpetazo al 2020: De Dani Martín a Alejandro Sanz pasando por Paula Echevarría

Este 2020 será inolvidable para todos y, en general, para mal. La pandemia ha cambiado nuestras vidas y nos ha dejado momentos muy duros. Pero nos queda buscar lo positivo y mirar con esperanza al 2021. A horas de dar carpetazo a este año, muchos han querido reflexionar sobre lo que hemos vivido y lo que está por llegar. Hemos querido seleccionar diez de esos discursos de fin de año.

Cristina Boscá

Nuestra compañera de Anda Ya! ha tenido un año feliz, pese a todo. Y es que en este 2020 daba la bienvenida a su segunda hija. Con ella se despide de este año.

“Y por fin... ¡Fuck 2020! No soy de echarle la culpa a un dígito y siempre recordaré este año por la llegada de mi preciosa bebé. Pero obviamente ha nacido en un año para olvidar. Os deseo una feliz noche y un año 2021 maravilloso. ❤️”, escribía en redes.

Dani Martín

“2020: Te he odiado. Me has enseñado a golpes, has descubierto muchos de mis errores, te he vuelto a odiar. Me has desesperado, me has apartado de las personas más importantes de mi vida, me has llevado al límite. Me has enseñado el dolor, el ego, las sombras, el miedo y la incertidumbre. Pero sé que me he puesto en marcha desde el minuto 1, trabajando en mí para mejorar. He respirado más que nunca, he sido paciente y he aprendido a serlo un poco más. Me he aferrado a la música, a quien quiero de verdad, a mi rincón. He pasado más rato conmigo que nunca en mi vida. Me he dado cuenta de lo insoportable que soy en muchos aspectos, de lo poco que me gusto en muchos otros y cómo hacer para equilibrarlo un poco”, comenzaba lo que ha sido un balance muy instrospectivo.

“He entendido lo afortunado que soy por tener cerquísima a los que me quieren. Me has desenmascarado en muchas cosas y te lo he reconocido desde el principio, me siento orgulloso de mi trabajo como persona. Aún así, me ha quedado mucho por aprender de tu macabro juego, 2020, pero lo he interiorizado para seguir tratándolo toda mi vida. No te diré que me has venido bien, porque prefiero aprender con cariño y no con hostias, pero sí, este año me he conocido mucho y me queda mucho trabajo por delante, creo que nos queda a todos” confesaba.

“No confío en que un cambio de año por sí solo nos vaya a traer la solución, pero tal vez sí la esperanza de poder mostrar lo aprendido en él y volver a ser libres. Feliz vida a los que sueñan cada día, a los que se perdonan a sí mismos, a los que piden perdón y perdonan, a los que se equivocan, a los que les duele la vida, a los imperfectos, a la buena gente, a los que lo intentan. Feliz año y mucha salud. No soy perfecto y jamás lo seré. ☺️🥂🪂♥️. Me encanta la puta vida ésta, me encanta”, terminaba diciendo Dani Martín.

Dani Rovira

“Para los que fueron obligados a irse, para los que pudimos quedarnos, para los que siempre han estado, los que decidieron marcharse, los que acaban de llegar, los que llegan tarde o los que están por venir. La vida es un tránsito, a veces maravilloso, otras veces doloroso, pero siempre apasionante”, reflexionaba Dani Rovira en un año en el que ha tenido que hacer frente al cáncer.

“Vivan con pasión mientras arda la mecha de nuestra vela, y que los suspiros que tengáis este año, sean para avivar el fuego y nunca apagarlo. Feliz 2021🔥💫 🕯”, deseaba a todos.

Paco León

Paco León no ha querido acabar el año sin reivindicar el amor: “Adiós al 2020 año de cambio, destrucción y renacimiento. Nos hemos enfrentado a pérdidas, a miedos e incertidumbres. Pero la vida sigue ahí pidiendo cauce, buscando y encontrando maneras de sorprendernos. Y eso por fuerza nos tiene que ayudar a aprender que el amor es la respuesta a todas las preguntas. No el amor rómantico sino el amor como vínculo esencial entre todas las cosas. Al trabajo, a la familia, a los amigos, a la música, a la naturaleza, al chocolate.... a ti mism@ Practiquemos, hagamos el amor de todas las formas posibles. Ese es mi deseo para el 2021!”.

Alejandro Sanz

“Quiero empezar a despedir el año y celebrar el que está por venir con una MIRADA. Hemos convivido este 2020 con una realidad inimaginable, hemos perdido seres queridos, hemos luchado con un enemigo invisible, pero sobre todo hemos estado unidos. Aprendiendo el verdadero significado de echar de menos; valorando la vida y el regalo que es poder vivirla con nuestra gente. Sin abrazos, sin besos, sin tocarnos… expresamos a través de una mirada un te quiero, un todo saldrá bien, un volveremos a ser…Por eso miremos el 2021 con la fuerza de la esperanza creada por todos nosotrxs. Sonriamos con los ojos y abracemos la vida. Feliz noche y feliz año de las miradas de esperanza ❤️”, deseaba el músico antes de acabar el año.

Carlos Marco

“Se va 2020, y lo despido agradecido. Agradecido de tener salud, y de crecer tanto profesionalmente. Este año me ha dado la lección más importante, me ha enseñado quién y qué quiero ser. Ahora solo queda como siempre trabajar muy duro para conseguirlo. Ojalá un 2021 donde la única despedida sea la del bicho, y ojalá este nuevo año nos de salud a todos para poder disfrutar de la vida, de los nuestros y de las oportunidades. Eso es lo que le pido”, confesaba Carlos Marco en sus redes.

Elísabet Benavent

“Esta foto puede parecer la más random de la historia, pero, de alguna manera, para mí, resume este 2020. O al menos con lo que me quiero quedar de este 2020. La gente que está cerca de mí y me conoce bien sabe que este año no ha sido fácil, pero también que me descubrí siendo valiente, mucho más de lo que esperaba. Tozuda, decidida, kamikaze y honesta, en pro de mi felicidad. De eso estoy orgullosa. He vivido varios varapalos bastante duros... llevaba dos años trabajando muchísimo para este 2020 y, de pronto, no solo no teníamos certezas y los planes iban cayéndose frente a nosotros... además, este fue el año que aprendí lo que es tener miedo”, confesaba la autora de la saga de Valeria.

“Sin embargo, hace unos días, una amiga mandó a un grupo una lluvia de fotos que representaban momentos cumbre de este año: la primera videollamada durante el confinamiento, la primera cerveza cuando pudimos vernos, nuevas tradiciones, incidentes, tropiezos, vacaciones, PCRs... y a algunos nos saltaron hasta las lágrimas. Porque, en un año feo, difícil, angustioso, aterrador, doloroso y también decepcionante, podíamos decir que estábamos más unidos que nunca. A pesar de distancias sociales. A pesar de meses sin vernos”, continuaba.

“Esta foto es de mi cumpleaños. Fue el 3 de julio y, cuando me levanté aquella mañana, no tenía ni idea de lo especial que sería; mucha gente quiso recordarme que estuvo, está y estará conmigo. Y de mi lado. Y aquí estamos una pequeña representación de los que fuimos, en una especie de composición bizarra y sin mucho sentido, después de una reunión a puerta cerrada cuando aún podíamos ser más de seis, a punto de irnos a casa, en mi @elamorhermosobar del alma. Y me ha parecido que, si una sola instantánea podía representar la esencia de este año, lo que a mí me salvó del fango, es esta. Amigos y lugares. Lugares que hacen amigos”, recordaba sobre un día especial para ella.

“A todos los que estuvieron desde el principio y a los que se incorporaron a mi vida a lo largo del año: GRACIAS. No tengo ni idea de lo que espero de 2021 ni haré promesas ni formularé propósitos, pero de lo que sí estoy segura es de que os quiero cerca. Mucho. Adiós, 2020. Que te follen y no te guste”, terminaba.

Adrián Lastra

“2020.... vaya año. Lo empezamos presentando en Times Squared NUEVA YORK la entrada de un año que iba a ser glorioso! De ahí saltamos a Miami disfrutando como un niño chico en @miraquienbaila, recibiendo visitas impensables como mis Padres o yendo a @premiolonuestro como una de las parejas más guapas de la noche! Después irnos a lugares increíbles como @waltdisneyworld, Riviera Maya o Tulum”, comenzaba recordando Adrián Lastra.

Un año que le ha traído muchas sorpresas: “Y después llego lo que todo el mundo sabe y sufrió.... COVID #confinamiento ...A pesar de eso, fuimos fuertes, nos disfrazábamos en casa, hacíamos Yincanas en directo (bastante borrachos). De ahí hicimos un cambio de vida/casa con un nuevo miembro en la familia KOFÚN. Este pequeño lince que nos hace la vida más bonita en una casa MARAVILLOSA! Inicie un proyecto increíble #Jaguar para @netflixes con uno compañeros inmejorables!”.

Aunque lo más importante ha sido poder haber encontrado el amor: “Y lo más importante de todo, es que tengo la mejor compañera de vida que jamás pude imaginar encontrar.... en un año hemos vivida muchas cosas, MUCHÍSIMAS, sobre todo cosas buenas, y en las malas, también sacábamos momentos buenos. Una persona a la que amo con todo mi corazón y que agradezco a los cielos la forma en la que me mira y me quiere. @clarachain gracias por existir y elegir una vida junto a mí! Querámonos de la forma que lo hacemos porque es la mejor forma de vivir con plena felicidad! 2021.... empecemos bien el año!!”.

“A querernos, a disfrutar y a brindar por nosotros mismos porque hemos tenido muchos OVARIOS y COJONES!! Y brindemos por toda esa gente que por puta desgracia de la vida nos han tenido que dejar. Por ellos y por nosotros, querámonos mucho!”, terminaba.

Paula Echevarría

“Adiós 2020... un año que nunca vamos a olvidar... nos lo has puesto difícil de narices, a unos más que a otros, claro está 🙏🏻😔.. pero yo siempre, de todo en la vida, me quiero quedar con la parte positiva… y empezando porque a ninguno en la familia nos ha faltado salud, no me puedo quejar...No sé si sería intuición o casualidad pero antes de que nos cerraras todas las puertas me dio tiempo a viajar.. 🌍”, recordaba Paula Echevarría.

“He podido pasar momentos maravillosos con mi familia a pesar de todos los meses de distancia… ❤ Me he reído y he disfrutado con mis amigos día tras día aunque fuera en la pantalla de un ordenador! Me he enamorado de la misma persona todos y cada uno de los días del año y eso, es una suerte... 👩‍❤️‍💋‍👨”, continuaba.

Y ha terminado hablando de sus hijos: “He pasado con mi "pequeña" todo ese tiempo de ocio que tantas veces anhelamos pasar y hemos aprendido tanto la una de la otra! 👩‍👧 Y, como colofón, nos has traído una ilusión que hace que esperemos al 2021 con los brazos abiertos y llenos de amor... 👶🏻💙 Gracias a todos vosotros porque también me habéis acompañado día a día ... por todas las palabras y muestras de cariño y amor que recibo por vuestra parte, gracias de ❤”.

Blas Cantó

“Este año me ha agotado física y emocionalmente. Ha pasado por encima de mi como un camión. Pero he descubierto la suerte que tengo de tener a quien me sostenga, porque la caída duele menos si amortigua en los mejores brazos. Os deseo un 2021 lleno de salud, trabajo y amor. Y generosidad, mucha generosidad... que falta nos hace. 🌹”, aseguraba Blas Cantó antes de decir el adiós definitivo al 2020.

Y tú, ¿qué quieres decirle a este 2020 antes de que se vaya definitivamente?