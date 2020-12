Salen a la luz fotos inéditas de un concierto de Nirvana 30 años después

Ya han pasado 26 años desde que Nirvana se despidió para siempre de los escenarios. Pero eso no quiere decir que la banda de Kurt Cobain haya perdido relevancia, al contrario. Convertidos ya en leyenda, cada nueva canción o documento gráfico que encontramos de la historia del grupo es algo muy valioso para todos sus fans.

Ahora, 30 años después de sus primeros conciertos, un fotógrafo ha querido hacer públicas una serie de imágenes nunca vistas de la banda. Richard Davis asistió a uno de los primeros shows de la banda en Reino Unido en octubre de 1989, más concretamente en la ciudad de Manchester.

Hemos podido ver estas imágenes, en las que podemos ver a la banda completa tocando en blanco y negro, en la página de Facebook del fotógrafo. "Durante años estuve convencido de que alguien se había llevado los negativos. Pero hace como dos meses, estaba revisando mis cosas de niñez y las encontré entre mis fotos de la escuela primaria. Las miré y pensé 'Oh Dios, pensé que las había perdido", confesó Davis sobre estas fotos de Nirvana.

Hay algunos casos en los que el confinamiento que hemos vivido ha traído algunas cosas buenas, como ha ocurrido con Davis, que tuvo más tiempo para buscar entre sus antiguos recuerdos de infancia y juventud.

En este concierto, Nirvana estaba presentando su primer disco, el rompedor Bleach, que publicaron el 15 de junio de 1989. En este primer álbum, incluyeron todos los rasgos de identidad que los acompañarían a lo largo de toda su carrera: sonidos distorsionados, crudeza en las letras y muchos de los oscuros recovecos de la mente de Cobain. Es el disco que más bebe del punk de la primera época de la banda, todavía no rendida por completo al grunge que se convirtió en su bandera. Vendieron unos cinco millones de copias en todo el mundo, eso sí, con varias reediciones de por medio. Bleach llegó a tener su mayor pico de popularidad en 1992, aprovechando el éxito que tuvo el segundo álbum de la banda, el archiconocido Nevermind.

Algún tiempo más tarde supimos que Kurt Cobain había escrito la mayoría de las letras la misma noche en la que habían comenzado las grabaciones del disco. Fue una enorme demostración de talento por parte del artista, aunque todas destilaran una enorme sensación de tristeza: "Era como si estuviera molesto, no sé por qué. Simplemente, grité cosas negativas y pensé que mientras no fueran sexistas o no se volvieran muy vergonzantes todo estaría bien. Ninguna de esas letras me es querida", aseguró.