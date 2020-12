Estos son los 4 mejores MC’s del momento según Eminem

Eminem se sienta a charlar de forma íntima y profunda, aunque virtual, con Zane Lowe en Apple Music. Abre su corazón contando momentos de la infancia que fueron su base de conocimiento del Hip hop , qué era fue la mejor era para este género y revela cuatro nombres que, para él, son los mejores raperos del momento. Eso sí, sin contarse a sí mismo.

El artista, que hace unas semanas lanzaba la edición deluxe de Music To Be Murdered By – Side B, decía: “He tardado como tres años en conseguir lo que tengo ahora mismo, porque ciertas cintas son más difíciles que encontrar que otras. Porque cuando era niño, no tenía todo el dinero para comprar los discos que quería. Así que lo que solíamos hacer era ir a este sitio que se llama Record Time, cogía uno que ya había salido hace semanas y lo intercambiaba por el que acababa de salir".

“Mis amigos y yo cogíamos turnos para comprar el cassette […]. Pero yo pensaba, ‘si algún día consigo ser rapero, voy a comprar todos los discos que siempre he querido'. Así que hay algo nostálgico en poder tener estos discos", añadía la ahora leyenda a la historieta. En el vídeo de la entrevista se puede observar la pared llena de CD's de los que habla.

En cuanto a su gusto musical, Eminem aclara que la mejor era del hip-hop fueron los años 80 y 90 y sus pioneros entre los que destaca a LL Cool J, Run D.M.C, Public Enemy, Beastie Boy y Eric B & Rakim. Aunque siendo realista él decía que “todo el mundo va a pensar que su era fue la mejor era”.

“Rapeo para ser el mejor rapero”, aseguraba esta estrella, “cuando te presionas para conseguirlo, creo que es eso lo que inspira grandeza”. En la conversación, hubo lugar para dejar claro quién estaba en esta misma liga que él y, por lo tanto, quienes eran sus favoritos del momento. Lil Wayne, J. Cole, Kendrick Lamar y Joyner Lucas son los nombres de elección. Y para ti, ¿quién es el top 4?