María Castro empieza el 2021 compartiendo su primera metedura de pata del año (que tiene que ver con Netflix)

María Castro ha demostrado en más de una ocasión que es una mujer cercana y natural. Una buena prueba la encontramos casi a diario en sus redes sociales donde cada día es más activa y donde comparte el ámbito más personal de su vida. Parece ser que va a ser la tónica que comparta este 2021 porque ha comenzado el año compartiendo en sus historias su primera gran metedura de pata del año.

“En casa nos encanta ver series, no siempre se puede, con dos niñas es complicado, pero ayer lo conseguimos”, empezaba relatando su anécdota personal. Su segunda hija llegaba este año en plena pandemia, y ya se sabe que con bebé en casa y otra niña más, el tiempo para el ocio se reduce. Aunque ella intenta buscar huecos.

Metedura de pata

“Entonces busco en Netflix y veo que está muy bien votada El desorden que dejas. La pongo y me encantan los personajes, la expresión, el acento, todo, todo, me gusta, pero veo que el capítulo cada vez cierra más las tramas y se acaba, y digo ‘joé ya lo han contado todo, ¿qué van a contar en el segundo? será que se abre otro caso’(...)”, explicaba la actriz.

Y si estás pensando que comenzó por el final, has acertado: “Había puesto el último de la temporada, el ocho, ¿vale?, yo ya me sé el final. Es como si hubiera cogido un libro por la última página”. Y claro, cuando uno empieza una serie por el final se plantea si ver el resto o no.

“Ya me sé la historia y ahora yo quería verla entera y ¿qué hago? porque yo ya me lo sé. Esto ¿os ha pasado alguna vez o soy la única en el mundo?”, preguntaba. Y seguro que muchos se han sentido identificados con ella. Pero bueno, que todas las meteduras de pata sean así.

Maternidad

No es lo único que ha querido compartir en este comienzo de año. Desde que se convirtió en madre ha intentado visibilizar la realidad de la maternidad y ahora, está centrada en el tema de la lactancia. Si terminaba el año compartiendo el uso del sacaleches, lo empezaba dando el pecho a su pequeña Olivia. Una práctica habitual que ha compartido en más de una ocasión y en lugares muy distintos, tanto públicos como privados.

“Así arrancamos el 2021! Para este año, más que nunca, me pido Salud....Salud para poder disfrutar de mis momentos mágicos favoritos ... y Tiempo y Libertad para exprimir de amor a los míos, al máximo!!!! #felizaño #2021 #misnenas #amordehermanas”, escribía junto a la imagen que mostraba a las tres.

Nosotros lo que pedimos es que siga compartiendo su vida en redes porque somos fans de su modo cercano de contar las cosas.