El polígrafo desenmascara a Tom Brusse: la mentira que pone en jaque su relación con Sandra

Que Tom Brusse se siente en Sábado Deluxe para someterse al polígrafo de Conchita es cuanto menos curioso. Es sabidos por todos que al gran protagonista de La isla de las tentaciones 2 le gusta soltar de vez en cuando alguna mentirijilla y por eso no es de extrañar que durante su paso por el programa de Telecinco la máquina pitara más de la cuenta.

Tom dijo la verdad en algunas cuestiones que le planteó Jorge Javier Vázquez. Sin embargo, el polígrafo pilló al joven de origen francés en las preguntas que podían comprometer su relación con Sandra, la tentandora con la que le puso los cuernos a Mellyssa y ahora mantiene un noviazgo un tanto convulso.

La cosa se empezó a ponerse fea cuando el presentador le hizo la siguiente pregunta: "¿En alguna ocasión has pensado en tu exnovia Melyssa mientras practicabas sexo con tu novia Sandra?". Tom contestó que no y Conchita, con toda la autoridad que le da el polígrafo, dictaminó que mentía.

"Bueno, justo después de dejarlo con Melyssa a lo mejor sí", reconoció entonces el invitado, que tuvo la suerte de que Jorge Javier le echó un cable: "Es lo más normal del mundo, si lo acabas de dejar…".

La mentira definitiva de Tom Brusse

Poco después, Tom afirmó que se lo pasaba mejor en la cama con Sandra que con Mellysa. El poli le dio la razón y se vino arriba, pero no duró mucho. Y es que hubo una pregunta que lo remató. "¿Estás enamorado de tu novia Sandra?", le preguntó el 'rey del cortijo', a lo que el también concursante de La Casa Fuerte contestó que sí.

¿Y qué dijo el polígrafo? Pues que mentía y entonces vino todo el drama. "Es la única pregunta que me daba mucho miedo porque antes de ir al polígrafo Sandra me dijo que si eso salía que era mentira me dejaba".

¿Cumplirá Sandra con su palabra y dejará a Tom Brusse?