Paola Dominguín fue la invitada del primer Sábado Deluxe del 2021. La hermana de Miguel Bosé acudió al programa de Telecinco para hablar de sus cosas y, como era de esperar, tuvo que hacer frente a todas las críticas que había recibido el cantante durante la pandemia por ser uno de los abanderados del negacionismo.

La empresaria no se pronunció mucho al respecto. Sin embargo, los colaboradores insistieron y terminó posicionándose a favor de su hermano en relación al tema de la vacuna contra la Covid-19, lo que provocó el enfado de Jorge Javier Vázquez.

El cabreo de Jorge Javier Vázquez

"Gracias a Dios ya tenemos la vacuna y lo que tenemos que pensar es que venga rápido para que todo el mundo se la pueda poner", dijo Belén Esteban después de darle un repaso a Miguel Bosé por sus declaraciones en redes sociales.

"Para todo el mundo que quiera ponérsela", puntualizó entonces Dominguín, a lo que el presentador le preguntó: "¿Cómo puedes decir que no quieres ponerte la vacuna?". ¿La respuesta de su invitada? "Yo vivo en el campo. Si no me relaciono, no tengo vida social, no veo a nadie, ¿para qué me la voy a poner? No soy partidaria".

A continuación, Paola explicó su postura: "Las vacunas, normalmente, tienen un estudio mucho más largo de tiempo. Esta vacuna la han sacado muy rápido. Entiendo que es porque hay un problema y es lo que toca, pero no voy a hacer de conejillo de Indias. ¿Que esa misma vacuna sigue dentro diez años y toca ponérsela? Pues te la pones, pero una vacuna que se acaban de inventar no me la pongo".

Jorge Javier Vázquez le echa la bronca a Paola Dominguín por no querer vacunarse

Fue entonces cuando JJ Vázquez, con toda la serenidad del mundo, le recriminó su actitud. "A lo mejor nos tenemos que poner la vacuna pensando en el bien del prójimo, no únicamente en el bien nuestro. Tú no estás fuera de circulación y si no te quieres proteger, al menos tendrás que proteger a los demás. Ponte la vacuna y no seas boba que una persona tan formada como tú no puede estar enviando este mensaje a la gente que nos está viendo".

Paola Dominguín se defiende

Paola Dominguín, consciente del follón en el que se estaba metiendo, intentó salir del paso con estas palabras: "El único mensaje que mando es que cada uno haga lo que quiera. Entiendo que hay personas de riesgo y hay personas que necesitan la vacuna, pero que tampoco se me critique porque no me la quiero poner. No digo que sea buena o mala, digo que en este momento no me la quiero poner".