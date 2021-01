La fiesta de Leticia Sabater: multas de hasta 600 euros y la posibilidad de que haya cobrado por entrada

Leticia Sabater y su polémica fiesta de Nochevieja se han convertido en los protagonistas de la actualidad y más después de que se identificasen a 23 personas que estaban celebrando la despedida del 2020 en la casa de la creadora de la Salchipapa. Un evento que no cumpliría de ninguna forma las medidas sanitarias interpuestas para combatir el coronavirus en una Navidad marcada por las restricciones en reuniones sociales y el toque de queda.

Sin mascarilla y sin distancia, esas eran las alertas de los vecinos de la zona a la Policía, además del ruido. De hecho, varios equipos de televisión se acercaron al lugar de la fiesta donde pudieron comprobar que la cantidad de bolsas de basura que había en las inmediaciones del chalet corresponderían perfectamente por volumen a una celebración de un tamaño considerable.

Pues bien, finalmente las 23 personas que ya han sido identificadas se enfrentan a una multa de 600 euros por persona, según fuentes policiales. Una polémica sobre la cual, Leticia Sabater aseguró no estar informada, alegando que tenía la casa alquilada. Algo que se encuentra investigando la Guardia Civil para comprobar si, efectivamente, la fiesta de Nochevieja habría sido responsabilidad de la ex concursante de La casa fuerte o de la persona que lo alquiló.

Leticia Sabater podría haber cobrado por su fiesta

Sin embargo y lejos de dejar la polémica ahí, el colaborador de Sálvame, Kiko Hernández asegura que la responsable de los villancicos más peculiares de cada Navidad no estaría diciendo la verdad. De hecho, lejos de desmentir el hecho de que ella no fuera consciente de lo que estaba ocurriendo, el colaborador ha dicho que tiene fuentes que aseguran que no solo era conocedora de los hechos, sino que llegó a cobrar por la fiesta: "Me dicen que por mucho que denuncie ella era conocedora de la fiesta porque la persona se lo dijo y por eso cobró 6.000 euros por noche”, afirmó Kiko Hernández.

Además y por si esto fuera poco, el colaborador dio algunos supuestos detalles más sobre la fiesta de Leticia Sabater, como que había hasta tres DJs poniendo música o que las botellas se cobraban a más de 200 euros.

Una polémica que, por supuesto, llegó a las redes sociales. Concretamente a Twitter, donde el mensaje de una enfermera (que ya ha sido borrado por su autora) tardó poco en hacerse viral y en el que le decía a Leticia Sabater directamente: “Hola Leticia Sabater, ¿quieres pasar una noche diferente y llena de emociones? Vente conmigo al hospital. Vas a flipar, guapa”, decía el tweet.