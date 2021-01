Kiko Hernández acababa el 2020 sentado en una silla de ruedas. Apareció en Sálvame, el 30 de diciembre, en estas circunstancias y explicó que era a causa de “la artritis psoriásica que me da por la lumbalgia”. Y así lleva varios días, aunque parece que no todo el mundo lo entiende.

De hecho, este lunes quiso aclarar el tema en el programa a raíz de una acusación que le hicieron en la calle. “Ayer me fui a un restaurante a comer y me decía la gente ‘qué mentirosos sois en el programa, que de repente te veo andando, de repente en silla de ruedas’…”, explicaba sobre lo que le había sucedido.

Aclaraciones

Quiso explicar por qué unos días iba en silla de ruedas y otros no. “Esto va por picos. De pronto me da un dolor que no me puedo ni levantar para ir al baño del dolor que tengo que, a las dos horas, ya no tengo absolutamente nada y me puedo mover. Gracias a Dios que esta enfermedad da este descanso”, aclaraba para justificar por qué había estado sin silla de ruedas en el restaurante.

Todavía no está recuperado y por eso “hay veces que me puedo mover, que me puedo levantar con ayuda, hay otras veces que no me puedo mover, pero insisto, va a pasar en seguida. En diez días estoy como nuevo y estoy dando carreras por aquí. Pero que no diga la gente ‘ah, qué mentirosos, que montáis unos circos…’, no”, pedía con rotundidad no dispuesto a aceptar esas acusaciones.

El apoyo de Carlota

La presentadora del programa, Carlota Corredera, también ha querido dejar claro que lo de la silla de ruedas es algo real. “La gente que nos sigue, que es la que a nosotros nos interesa, a la que nos gusta entretener, sabe que nunca jugaríamos con una silla de ruedas porque, una cosa es una broma de las que hacemos nosotros, pero luego hay temas de salud con los que nosotros no jugamos nunca”, aseguraba.

Consciente de las críticas que ha recibido su compañero y, por ende el programa, Carlota terminaba su alegato mandando besitos a todos, también a los haters.

