Anabel Pantoja publica ‘Plan de Sálvame para curvys’

“Esta aventura comenzó en el confinamiento y jamás pensé que el 10 de noviembre naciera! Todo esto no hubiera posible sin @mrediciones @planetadelibros @salvameoficial 📚 Aquí os cuento cómo me levanto, qué me motiva y sobre todo lo que no me da miedo...! También tendréis vuestras Pantorecetas, y Pantoentrenamientos 👏🏻 Ojalá os guste tanto como a mí...💛”. Con estas palabras Anabel Pantoja anunciaba una de esas cosas esenciales que hay que hacer en la vida y no es tener un hijo, ni plantar un árbol. La sobrina de Isabel Pantoja ha sacado un libro.

Parece que no tiene suficiente con su papel en televisión y en redes sociales y se ha lanzado al mundo de la literatura. Ella se ha convertido en una abanderada del movimiento curvy y para ese público va dirigido este libro.

Aunque su último accidente de surf la mantiene con la pierna escayolada, tiene claro que en cuanto pueda, volverá a sus entrenamientos. Los que comparte en sus redes sociales que se han convertido en su gran escaparate. Nos hemos habituado a sus recetas y sus rutinas para intentar perder peso, una lucha que lleva tiempo teniendo presente y que ha sido motivo de debate, en más de una ocasión, en Sálvame.

Eso sí, siempre con la confianza de la que se siente cómoda con su aspecto físico.

En pleno huracán mediático

Esta noticia llega en pleno huracán mediático de la familia Pantoja con el enfrentamiento público de la cantante con su hijo, Kiko Rivera. Están saliendo a la luz muchos trapos sucios de la familia y los que están al lado se encuentran entre la espada y la pared.

Aun así, ella no ha dejado de celebrar su lanzamiento. “SÍ 📖 Mi primer libro a la venta en todas las tiendas y plataformas... aquí os dejo algunas 😍👏🏻 Ojalá os guste y descubráis esa parte de mí que aún no conocéis!”, expresaba el día del lanzamiento.

Profesionales del ejercicio físico le han mandado sus bendiciones. “Felicidades y mucha suerte 🍀”, compartía Iván Perujo. “Enhorabuena hermosa ❤️💪🏼”, compartía Vikika Costa. También se pronunciaban algunos de sus compañeros televisivos.

