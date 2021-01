Elton John tendrá su propio documental que contará sus agitados años 70

Ya son un subgénero en sí mismo. Las películas biográficas centradas en las figuras más importantes de la música llevan ya un tiempo dando alegrías a sus productores, y sus seguidores podemos aprender más de la vida de algunas de ellas. Bohemian Rhapsody volvió a poner de actualidad los temas de Queen y a ensalzar la figura de Freddie Mercury. Y poco más tarde, volvió a pasar lo mismo con la imagen de Elton John y Rocketman.

El músico inglés es uno de los solistas más trascendentes de las últimas décadas, y ha influido en multitud de corrientes posteriores. Por eso, su trayectoria daría para varias películas más. No sorprende que suenen fuertes rumores sobre un nuevo documental en que se podría estar preparando para su distribución a través de Netflix.

De acuerdo con el periódico británico The Sun, este nuevo documental se llamará The Pillars of Hercules, título inspirado en el segundo nombre de Elton, Hércules, y cubrirá eventos ambientados en los años 1970, incluyendo imágenes nunca antes vistas del músico. En este metraje se verán historias que quedaron relegadas del corte final de Rocketman y tanto el compositor británico como su marido David Furnish ya habrían dado el visto bueno. Estará dirigido por Davey Johnstone, el guitarrista que ha acompañado a Elton desde hace décadas.

El director del proyecto habría tenido paralizado el desarrollo del documental los últimos años, para que no coincidiera con el estreno de la película Rocketman. "Estaba bien que hiciera eso, ya que no quería interponerme en esos proyectos... Si está demasiado diluido, nada funciona bien", dijo el guitarrista en declaraciones recogidas por el medio. "Tuve una hermosa conversación con David [Furnish] el otro día en la que estaban muy felices de que yo siguiera adelante y volviera a hacerlo. Con este documental estamos ya reuniendo las últimas cosas que necesitamos" añadió el realizador en una entrevista para el podcast Greatest Music Of All Time.

Elton John y Davey Johnstone, actuando juntos en 2014. / J. Meric/Getty Images

El equipo del proyecto está en negociaciones con Netflix para la distribución internacional, y si todo va bien, podríamos ver el documental a finales de este año. "Hay dos entrevistas más que estamos buscando y probablemente habremos terminado con toda la grabación a finales de enero y luego pasaremos a la edición y estaremos listos para a mediados de año", dijo Johnstone.

El mismo Davey incluso ha asegurado que se podrá ver una aparición especial de John Lennon del momento en que subió con Elton y la banda a tocar en el Madison Square Garden en la década de los 70.