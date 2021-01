María Becerra y Cazzu empiezan la cuenta atrás para sacar ‘ANIMAL’

Hace unos días, María Becerra hacía arder las redes preguntando a sus seguidores con quién sería la próxima colaboración. A las horas, la también artista argentina Cazzu afirmaba “sí, ERA YO, kien sino”, en sus redes sociales. Dos talentos femeninos de la esfera más urbana se unen con un nuevo tema llamado ANIMAL en un potente mensaje de Girl Power que comienza con esta frase: “Para que sepan que las pibas ya no lloramos por la night”.

Un sonido de trap, rap y reguetón que no dejará indiferente a nadie. Con un tráiler de treinta segundos tenemos un primer vistazo de esta estética urbana en la que se cuelan elementos tropicales. Entre palmeras y rocas que vuelan las dos artistas se coronan como “las reinas de Argentina, rompiendo tarimas”.

Empieza la cuenta atrás para que podamos escuchar el resultado final de este trabajo. Tres, dos, uno... ¡el día 7 de enero a las 20:00 hora argentina!

María Becerra y Cazzu empiezan con un pequeño tráiler la cuenta atrás para sacar ‘ANIMAL’

Reinas de las colaboraciones

Becerra, además, es la reina de las colaboraciones ya que hace un mes soltaba Confiésalo con RusherKing. Un tema romántico y pasional con el joven sin perder su esencia urban que dice así: “Di que me quieres que yo soy tu girl / Que no puedes vivir sin mi calor, confiésalo / Que no te duermes sin pensar en mí / Que quieres que te de to' mi amor, confiésalo”. También con la voz masculina de DANI unía fuerzas en MOON, esta vez con una versión más lenta de esta temática romántica.

Además de saltar a nivel internacional de la mano de Tini y Lola Índigo en High Remix. Con este tema enamoró a su público español y se coló en las listas nacionales. Dos amistades nacionales de las que asegura: "Nadie les regaló nada". En solitario, el año pasado se atrevía con Perdidamente y Tú Me lo Haces Fácil.

Su compañera, con la que ha decidido estrechar sus lazos, también de desenvuelve de lo lindo con otros artistas. En un trío femenino con Lara91k y Chita alcanzaba 2,9 millones de reproducciones en Dándote. Poco después de sacar Gatita Gangster con Ñengo Flow. ¿Qué más nos traerán estas promesas de la industria más callejera el próximo 2021?