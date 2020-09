María Becerra, la youtuber argentina que se ganó un hueco en el panorama urban de su país y se abre puertas a nivel internacional. Lo que empezó con una cuenta de challenges, humor y Q&A’s la llevó a abrirse otro canal de música. Destacando con 51 millones de reproducciones en la plataforma su tema High lanzado en noviembre de 2019. Una canción tan éxitosa que le lanzó a la fama y muchos ficharon por ella. En concreto, nuestra Lola Índigo que unos meses más tarde anunciaba el High Remix.

Las expectativas estaban por las nubes pero María Becerra, Lola Índigo y Tini Stoessel, las tres súper nenas internacionales se marcaron un temazo a distancia. Hablamos con la autora de la obra en LOS40 sobre esta experiencia de lujo, sus referencias españolas y el panorama urban.

María Becerra sobre Lola índigo y Tini Stoessel: “Nadie les regaló nada”

J: Te has colado de lleno en la escena urbana en Argentina. ¿Cómo funciona este género en tu país?

M: Este género tiene un gran impacto en Argentina, es el que más se consume en la región y por suerte se nos está dando la oportunidad de exportar la música al mundo. De poder mostrar lo que hacemos, estamos pisando fuerte y eso me parece muy épico.

J: La versión original de High salió en noviembre y fue todo un éxito. Unos meses más tarde vas a interpretarla junto a Lola Índigo y Tini. ¿Cómo conociste a Lola? ¿Tienes un tema suyo favorito?

M: Me siento muy honrada de poder haber hecho este remix con dos artistas que admiro muchísimo, que son unas genias, no solo como artistas sino como personas. Sobre todo, en una canción tan importante para mí como lo es High. De Lola vengo escuchando música desde hace rato, pero la canción que más me gusta es la de Santería con Danna Paola y Denise Rosenthal, es un temón.

Estamos preparando un álbum y la gran mayoría tendrá amor, sexualidad, intimidad

A ella la conocí por redes sociales, cuando salió High ella me empezó a seguir, me mandó un mensaje súper largo contándome cuándo le había gustado. Me dijo que si algún día hacía un remix que la tuviera en cuenta y ahí fue cuando empezamos a hablar.

J: Suponemos que estás encantada de trabajar con ellas en High Remix. ¿Qué cualidades destacarías de Tini y cuáles de Lola?

M: Las dos son personas muy predispuestas a la hora de trabajar y en lo personal. Hoy en día tenemos una amistad que valoro y que cuido mucho. Lo que destacaría es eso, que son humildes y trabajadoras. Estoy segura de que nadie les regaló nada. Son profesionales que trabajaron mucho entonces creo que lo tienen todo merecido.

J: Hemos escuchado que tus temas favoritos de los que hablar son la atracción sexual, el amor, la intimidad... ¿Tus próximos proyectos trataran sobre esto?

M: Es una temática que me gusta mucho y que siento que se puede abarcar desde otros lados que no sean los típicos. Me gustará abarcarlos desde otro punto de vista y me parece muy interesante. Estamos preparando un álbum y la gran mayoría tendrán algo de esto.

J: ¿Has venido a España alguna vez? Si nunca has tenido la oportunidad, ¿te gustaría o tienes planeado venir a visitar España?

M: No tuve nunca la oportunidad de ir. Me encantaría sobre todo por la colaboración con Lola, siento que ahora tengo algo más íntimo y me encantaría ir a conocer España. Cuando termine todo lo de la cuarentena me gustaría hacer un buen tour e iría.

J: ¿Tienes algún artista español que te inspire y con el que te gustaría trabajar más adelante?

M: Me gusta lo que hace Rosalía y Rels B, me encantaría poder colaborar con alguno de ellos. He tenido la oportunidad de hablar con Rels, nos llevamos bien y me parece un artistazo. Muy fresco todo lo que saca, me gustan mucho sus letras y le sigo desde hace tiempo. Es una persona muy única. Sería difícil que alguien venga y le saque de ese lugar que él ocupa.

A Rosalía la escucho desde hace mucho, lo primero fue El Mal Querer. Me chocó mucho la idea detrás del álbum, me enrosqué mucho buscando todo eso. Súper artístico. El rango vocal que canta, cómo baila, todo me parece una artista recompleta.