Críticas a TVE por no quitar ‘MasterChef Junior’ en un momento crucial

Televisión Española emitió este miércoles 6 de enero una nueva entrega de MasterChef Junior. La cadena pública, que esta vez decidió no programar el talent culinario en la noche del martes, siguió con el plan establecido, a pesar de lo ocurrido en Estados Unidos.

Muchas críticas recibió anoche TVE por no quitar MasterChef Junior para ofrecer a los espectadores una amplia cobertura sobre el asedio al Capitolio por parte de los partidarios de Donald Trump.

Se trata de la noticia más importante de lo que va del 2021 (seis días para ser exactos), una que nos ha dejado unas imágenes estremecedoras por los altercados vividos en el que es uno de los edificios más importantes de Washington DC. Sin embargo, La 1 no paró la emisión de MasterChef Junior para priorizar la información y eso enfadó a algunos usuarios de Twitter.

TVE está emitiendo un Masterchef de niños porque en días como hoy el papel de una TV pública es que miremos a otro lado. Señora, yo flipo. — Alberto Rey (@Albertoenserie) January 6, 2021

Creo que TVE debe cortar la programación por la actualidad, sí. Hoy no hay motivo para ello. — Hugo Rosales 🔻💚🛰 (@ccorleone) January 6, 2021

Lo de que en TVE estén dando Máster Chef Junior y este sea el timeline en este momento es.......... 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/Or4hDRfmrc — Eduardo Rubiño 🏳️‍🌈 (@EduardoFRub) January 6, 2021

Mientras en La Sexta Ferreras levantaba toda la programación en cuanto se iniciaba el asalto del Capitolio, en TVE, con sus reflejos habituales, han esperado a que acabara MásterChef a las 00:47 para empezar a informar sobre esta jornada histórica. Servicio público. — Vicente Ruiz (@vicenruiz) January 7, 2021

El Canal 24 horas, la otra ventana de TVE

Otros internautas salieron a defender a TVE, recordando a los más críticos que la Corporación estaba informando de todo lo que estaba pasando en Estados Unidos a través del Canal 24 horas.

De un tiempo a esta parte todo es mal para algunos. TVE está haciendo un especial en directo con @DiegoLosadaTv y @lorenzomila y a la vez un programa con niños el día de reyes. Y cuando termine tb un especial de los de EEUU. Pero no, todo mal. — Jose Vazquez  (@noteorico) January 6, 2021

Estoy leyendo a gente quejarse de que TVE1 no está informando de lo del Capitolio. TVE lleva informando desde las 20h sin parar en el canal 24 Horas, que para eso está. La tan querida BBC para muchos hace exactamente lo mismo siempre. — Javier Pascual (@javierpascual) January 6, 2021

Para algunos no fue suficiente, pues, según ellos, la noticia era de tal relevancia que debería haber sido contada en la cadena principal de la televisión en lugar de poner un programa como MasterChef Junior que, al estar grabado, se puede mover de día fácilmente.

'MasterChef Junior' repesca a dos aspirantes

Polémicas aparte, MasterChef Junior emitió el programa que le tocaba, con una repesca que puso otra vez en la competición a dos aspirantes eliminados. ¿Los elegidos por su buen hacer en la prueba de exteriores? Manel y Adriana.

No obstante, otros dos concursantes tuvieron que despedirse de las cocinas más famosas de la pequeña pantalla después de no alcanzar el objetivo del último reto del formato. En esta ocasión, Asier y Celia fueron los que no convencieron a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera y tuvieron que quitarse el delantal para siempre.

Maximo de temporada para 'MasterChef Junior'

A pesar de todo el revuelo que se montó en redes sociales, MasterChef Junior consiguió firmar su máximo de edición después de anotar un 13,3% de cuota de pantalla con cerca de 2 millones de espectadores (1.859.000).

El talent culinario hizo un buen dato, pero no logró imponerse a la oferta líder de la noche: Mi hija. La nueva serie turca de Antena 3 volvió a ser lo más visto de su franja de emisión con un 16% de share y 2.597.000 espectadores.