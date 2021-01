Miley Cyrus confirma a Elton John, Chad Smith y Yo-Yo Ma para su álbum de covers de Metallica

Miley Cyrus lleva tiempo hablando de un álbum enteramente de covers de la mítica banda Metallica, pero con el trabajo puesto en Plastic Heart, no ha habido muchas novedades sobre la fecha, el título o la lista de canciones de este. Lo que sí empieza a revelar es quién estará acompañándola.

En una reciente entrevista a Capital FM, la estadounidense decía que Elton John estaría al mando de las teclas del piano en el tema Nothing Else Matters. Una pieza musical dentro del disco con su mismo nombre que salía a la luz originalmente en 1991. “He hecho una cover de Metallica con Elton John al piano, también tengo a Yo-Yo Ma y Chad Smith. Muchas estrellas en esta banda”, contaba ella. "Estoy muy emocionada por esta colaboración. Me gusta cuando los ingredientes no pegan", contaba al medio.

Esta versión de la que habla, ya la interpretó en 2019 en Glastonbury y demás clásicos como Zombie de The Cranberries, Heart of Glass de Blondie y Doll Parts de Hole. Todos de ellos aplaudidos por los artistas originales que así lo han manifestado en redes sociales.

Componentes de la banda de Cyrus

Chad Smith, es baterista del grupo Red Hot Chili Peppers con quien grabó ocho álbumes de estudio, además de tocar con otras bandas como Chickenfoot de hard rock y la banda más instrumental de Chad’s Smith Bombastic Meatbats. En su larga y prestigiosa trayectoria ha sido reconocido en todos los sentidos. Uno de ellos le convierte en el 13º mejor baterista de la historia del rock, según la revista Rolling Stone.

Con un perfil muy diferente, Cyrus ha contactado con Yo-Yo Ma, un violonchelista clásico de origen chino, francés y estadounidense. Un profesional de pies a cabeza que también domina el violín, la viola y el piano. Tal vez te suene de ponerle banda sonora junto a John Williams a películas como Memorias de una Geisha y Siete Años en el Tibet.