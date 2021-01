Sara Carbonero, Pilar Rubio, Adara Molinero... como niñxs con la primera gran nevada del año

Sara Carbonero, Pilar Rubio y su familia con Sergio Ramos, Adara Molinero... Estas son algunas de las estrellas, presentadores y celebrities que hoy han disfrutado como si fueran niñxs pequeñxs durante la primera gran nevada del año.

La previsión meteorológica empeora de cara al fin de semana así que será muy importante abrigarse bien y evitar los desplazamientos innecarios. Y si los más pequeños de la casa han disfrutado con el regalo blanco haciendo muñecos de nieve o bolas para las batallas, los más grandes no se han quedado atrás.

Los perfiles oficiales en las redes sociales de muchas VIPs hoy se han teñido de blanco. Boris Izaguirre escribía: "Let it snow, let it snow!!! En plena nieve, después de nadar con mi profesora Naiara!! Love, january! Love, boris". Pablo Castellanos fue más breve y directo rodeado de copos: "Adiós navidad 🥶❄️".

Pilar Rubio y Sergio Ramos nos han dejado la estampa más típica navideña jugando y disfrutando con sus hijos tirándose bolas de nieve unos a otros. Eso sí, todos ellos muy abrigados y nada que ver con lo que hizo el futbolista horas antes: "¡¡¡Nieve en Madrid!!! 👏😀 ❤️ @sergioramos #sergiojr #marco #alex 😍".

Si no tenías que trabajar y has podido disfrutar de la nevada, hoy ha sido un día feliz como reconocía Adara Molinero: "Un día mágico ❄️ ⛄️". "Recordando paisajes mágicos ❄️ 🚂 - #eltrendelfindelmundo #snow" escribía Daniel Illescas.

La guinda nos la dejaba Sara Carbonero que tiraba de meme para definir el estado de ánimo que hoy niñxs pequeñxs y grandes hemos sentido durante todo el día: "Yo, ahora mismo. 🙆🏻‍♀️ . #mañanasespeciales #québonitaestásMadrid #magia #añodenieves".