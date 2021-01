Isabel Gemio saca de sus casillas a María Teresa Campos en su última entrevista y ‘Sálvame’ lo comenta

Isabel Gemio tiene un espacio en youtube, Charlas con alma, en el que podemos ver las entrevistas que realiza a distintos personajes. Acabó el año charlando con María Teresa Campos. Dos grandes de la comunicación que evidenciaron, durante su encuentro, la tensión que hay entre ambas.

Gemio empezó fuerte destacando la edad de su compañera que está a punto de cumplir 80 años. Aunque aseguró que la cifra ya la habían dado todos, María Teresa rectificó y aseguro que “la primera persona que me lo ha dicho has sido tú”.

La madre de Terelu Campos y Carmen Borrego hizo alusión a un hombre que había asegurado que ella estaba totalmente calva y que usaba pelucas. No dudó en tirarse del pelo enérgicamente para demostrar que era falso.

Después Gemio optó por ir repasando con su entrevistada todo lo que había escrito sobre ella en Wikipedia. No obvió el terreno sentimental y repasó la lista de romances que se le atribuían. Gemio aseguró que todavía estaba esperando a su gran amor. Campos, por su parte, aseguró que en su caso no es así porque ha tenido grandes amores. “Yo no estoy esperando nada ni a nadie, eso sí, si pasa, se le saluda”, matizaba.

Tensión creciente

La tensión empezó a hacerse más patente cuando la charla se adentró en los temas profesionales. Gemio quiso indagar sobre Qué tiempo tan feliz como posible programa para despedir su carrera, sobre los cambios de cadena que ha habido en su trayectoria y sobre los titulares que crean polémica en torno a ella en estos últimos tiempos.

En ese momento María Teresa empezó a decir que la entrevista ya le estaba pareciendo demasiado larga. “Yo estoy pasota”, aseguraba sobre su actitud ante lo que dicen los demás.

Gemio insistió porque no acababa de entender que le resbalara todo lo que decían de ella. “Por favor, termina ya”, le pedía la entrevistada. “Teresa, no quiero que lo pases mal, cariño”, recibía como respuesta. “Es que estoy cansada ya, yo no he venido a hacerme una terapia, he venido a hacer una entrevista”, le rebatía.

Debate en ‘Sálvame’

Sálvame no ha querido pasar por alto esta entrevista, más teniendo en cuenta, el último desencuentro de Jorge Javier Vázquez con María Teresa.

“El problema de Isabel Gemio es que no es directa”, aseguraba María Patiño. “En esta vida hay una única manera de vestirme, te pones la chaqueta y dices, ‘voy a hacer una entrevista’. A ver María Teresa, ¿qué tienes que decirme de tu confrontación con Jorge Javier Vázquez? ‘No te voy a contestar’. Siguiente pregunta… Ahora, ella empieza a darle vueltas y vueltas…”, explicaba sobre lo que había visto.

“Ella habla de Jorge Javier o Sálvame y ensucia su carrera y programa que lo ven cuatro”, añadía Kiko Hernández. Eso, antes de que María Patiño recordara una anécdota sobre un día en el que coincidió con Isabel Gemio que la miró por encima del hombro.

Sin duda, hubo para las dos veteranas.