Beatriz Luengo, sobre el reencuentro de ‘Un Paso Adelante’: “Me encantaría que volviese Asier Etxeandía”

“Uno, due, tre, quattro”, empezaba diciendo la cabecera de una de las series más exitosas de principios del milenio: Un paso adelante. Aunque parezca mentira ya han pasado 19 años desde el estreno de la ficción española que seguía la vida de los estudiantes de la exclusiva escuela de artes escénicas Carmen Arranz de Madrid.

Entre ellos, se encontraban Lola y Pável, a los que dieron vida calzándose mallas muy ceñidas y calentadores Beatriz Luengo y Yotuel. De hecho, gracias a la serie, los intérpretes comenzaron una relación sentimental y profesional que ha llegado hasta nuestros días.

Ahora, el talento de la pareja se ha vuelto a unir en Rebelde, un temazo donde samplean el clásico del pop en español de Jeanette: Soy Rebelde. Lo hacen junto a uno de los artistas urbanos más escuchados de España: Omar Montes. ¡Y suena de maravilla! De hecho, Yotuel nos contó algunos de los secretos de esta colaboración.

Pero, por supuesto, en tiempos de reencuentros televisivos como el de Física o Química o el de Los Hombres de Paco, la pregunta era obligada: ¿estarían ellos dispuestos a volver a encarnar a los personajes que le dieron la fama? Hablamos con ellos sobre el tema:

Pregunta (P): Os hicisteis conocidos en España por Un Paso Adelante. Ahora, tras el reencuentro de Física o Química son muchos los que piden a gritos la vuelta de la serie. ¿Se ha hablado de ello?

Yotuel: Sí, se ha tanteado y se ha hablado. A mí me encantaría. Para mí fue un antes y un después en mi vida. De hecho encontré a mi mitad. Me encantaría porque son otros tiempos y la serie en su momento fue una cosa increíble. Yo me imagino esa serie hoy día y hubiese sido una locura también en redes sociales. Creo que fueron de los mejores momentos de mi vida. Además, emocioné y motivé a muchos latinoamericanos y negros como yo que vivían en España. Ellos veían que tenían su propio hueco en la televisión y que podían trabajar en ella. Ahora hay más, como Berta (Vázquez), pero cuando yo estaba no había nadie.

Beatriz: Mira, UPA fue la serie más exitosa de venta a nivel internacional de España. Antes de las plataformas, cuando se vendía país por país UPA se vendió en un montón de países. Hace mucho tiempo se lleva pensando en rehacer las serie porque lo pide Italia, Francia, España o Alemania. A cada rato hay una sensación de que va a volver. Ahora, RBD ha sido un boom en México por el tema de la banda sonora. ¿Qué te pudo decir? Que nos han preguntado por parte de la productora y de Antena 3. Por mi lado, te puedo decir que para mí la serie fue una oportunidad maravillosa y lo único que les he dicho que para mí lo importante es la historia y hacia dónde vamos nosotros con lo nuevo. Yo repetiría como han hecho con Física o Química. Dos capítulos con un desenlace de alguna manera para los fans. Pienso que a ellos le haría mucha ilusión y es lo que me motiva.

P: ¿Y qué tendría que tener ese reencuentro?

B: Creo que el baile tendría que estar súper presente y actualizado con buena música de ahora.

P: ¿Cómo veríais a vuestros personajes veinte años después?

Yotuel: Creo que Pável, tras haber compuesto un montón de canciones para mucha gente y dar vueltas por el mundo, los nuevos alumnos de la escuela van a verle en concierto. Ahí, él les cuenta cómo funciona la industria de la música.

Beatriz: Me gustaría que hubiese tenido una evolución como mujer. Ella era un personaje muy bonito por su inocencia y porque le faltaba un mundo de conocimiento. Eso es lo que me gustaría ver a mí: una persona segura que ha conseguido cosas. No me gustaría que se quedase en el mismo lugar donde se quedó.

P: ¿Seguís en contacto con la gente de Un Paso Adelante?

Yotuel: Bueno, con la que más contacto tengo es con Bea (risas). Sí, seguimos en contacto con Mónica (Cruz). Es con quien más contacto tenemos si te soy sincero. A Miguel no lo encontramos de vez en cuando y a Pablo Puyol hace mucho que no lo vemos.

P: Bea, ¿a quién te haría más ilusión ver en el supuesto reencuentro?

Beatriz: Realmente nos hemos visto bastante y tenemos un chat de grupo muy activo. Nos compartimos todas las semanas tres o cuatro cosas que salen que nos morimos de la risa. La semana pasada una chica nos hizo unos dibujos de cómo sería el reencuentro. Nos hemos reído mucho porque estaban tan bien hechos. Honestamente, me gustaría muchísimo, sería un sueño y es una petición que ya he transmitido a los productores, trabajar de nuevo con Asier Etxeandía. Él estuvo en la primera temporada, pero en mi recuerdo estuvo muchísimo tiempo porque fue la más intensa para mí. Asier era mi alma gemela allí. Lo adoro tanto y veo todo lo que ha crecido. Me siento súper orgullosa de él.