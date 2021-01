Duran Duran versionan ‘Five Years’ de David Bowie para celebrar su cumpleaños

Se acerca el quinto aniversario de la muerte de David Bowie. El músico británico falleció el 10 de enero de 2016 dejando tras de sí un enorme musical y artístico. Las redes están comenzando a llenarse de homenajes a la figura de un icono tan trasversal, su última esposa, Iman, lo ha recordado en una entrevista y se han estrenado nuevos temas del Duque Blanco.

El grupo Duran Duran no ha querido quedarse atrás y han estrenado una versión de Five Years, uno de los temas más conocidos del músico, que además es muy conveniente para recordar los años que llevamos son él. Ya podemos escucharla en plataformas digitales como un preludio de la participación del grupo en A Bowie Celebration: Just for One Day. Será la noche del 8 de enero, un enorme concierto virtual en el que el pianista Mike Garson de Bowie ha organizado una lista de invitados estelar.

Simon Le Bon, vocalista y líder de la banda británica, ha tenido además unas bonitas palabras para el que fue una de sus grandes referencias musicales. "Mi vida de adolescente era todo sobre David Bowie", dijo el músico.

"Él es la razón por la que empecé a escribir canciones. Parte de mí todavía no puede creer en su muerte hace cinco años, pero tal vez es porque hay una parte de mí donde él sigue vivo y siempre lo estará", continúa recordando. "Cuando conseguimos el LP de Ziggy Stardust y pusimos la aguja en la ranura, nuestra primera prueba de su perfección fue la canción 'Five Years'. No puedo empezar a explicar lo honrado que me siento por Duran Duran al tener la oportunidad de interpretar este icono, y poner nuestro nombre junto al de Bowie para esta conmemoración de su música".

La banda formará parte del Just For One Day el viernes 8 de enero, el día que habría sido el 74º cumpleaños de Bowie. Boy George, Adam Lambert, Michael C. Hall, Ian Hunter de Mott the Hoople, Trent Reznor, Billy Corgan, y más artistas también actuarán. Todas las ganancias serán donadas a Save the Children, que Bowie apoyó con fondos del concierto de su 50º cumpleaños en el Madison Square Garden en 1997.