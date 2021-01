David Bowie: los músicos rinden tributo al genio 5 años después de su muerte

Nadie es capaz de olvidar a David Bowie. Ni siquiera aquellos que su contacto con la música de El Camaleón del Rock fue algo más escaso.

Parece que fue ayer cuando nos despedimos del británico, pero el 10 de enero se cumplen cinco años de su muerte. Eso sí, su voz no ha dejado de pasearse por nuestros oídos y mentes para seguir iluminándonos con su ingenio. Siempre se ha convertido en un motivo de celebración.

Es por ello por lo que algunos importantes músicos del panorama han decidido unirse para rendir homenaje a todo lo que David nos regaló. A Bowie Celebration: Just For One Day! es el título del concierto benéfico que tuvo lugar el 8 de enero a través de la pantalla.

Se pudieron escuchar voces como las de Boy George, Ricky Gervais, Trent Reznor, Adam Lambert, Dave Navarro, Gary Oldman, Gary Barlow y Duran Duran, entre otros. El precio de la entrada fue de 20 dólares.

"Todos escuchamos diferentes interpretaciones de las canciones de David; algunas con nuevos elementos que no hemos escuchado antes", explicó el pianista Mike Garson, que fue el encargado de organizarlo. Y esto es precisamente lo que se escuchó. Una diversidad de géneros y voces unidas por una misma pasión.

Lo cierto es que son fechas especiales para los seguidores de nuestro protagonista. No solo están marcadas por el día en que nos dejó, sino también por el día en que vino al mundo. El mismo 8 de enero se cumplieron 74 años de aquel momento, lo que se convirtió en un motivo de celebración.

Duran Duran, que también han estado presentes en su homenaje, no pudieron evitar estrenar su propia versión de Five Years, uno de los temas más conocidos del música. Aunque la publicaron en las plataformas digitales, fue en A Bowie Celebration: Just For One Day! cuando la presentaron al público. "Mi vida de adolescente era todo sobre David Bowie", explicó Simon Le Bon, vocalista y líder de la banda.

Y tú, ¿qué recuerdos tienes de la música de Bowie?