Beatriz Rico crea a Rita para hablar de adicciones, prensa del corazón o retoques estéticos… ¿Autobiográfica?

Beatriz Rico es una mujer polifacética, lo ha demostrado en más de una ocasión. Y pese a todo, todavía tiene ases bajo la manga. Uno lo sacará este 20 de enero, fecha elegida para publicar su primera novela, De Miss a más sin pasar por Albacete.

Cuenta la historia de Rita, una joven que tras conseguir convertirse en Miss Albacete acaba siendo Miss España. Un título que cambia su vida y le abre un abanico de oportunidades. Acaba trabajando en la televisión junto a un conocido productor español. En esa época conoce a un italiano llamado Sandro con el que tiene a su hijo Bruno. La relación acaba rompiéndose, aunque mantienen una bonita amistad.

Después comienza una montaña rusa tanto profesional como sentimental con momentos muy divertidos, pero también con otros más duros que tienen que ver con las adicciones o la muerte. Y si alguien le pregunta a su autora por las coincidencias con su propia vida… su editorial asegura que “responderá entre sonrisas pícaras, que todo lo acontecido en esta novela es ficción, pero que cualquier parecido con la realidad... ‘pues a lo mejor es que es verdad’”.

Primera novela

La gente que conoce a la actriz, lleva tiempo animándola a escribir y, por fin, lo ha hecho. “Vale, por fin vencí mi pereza (que yo creo que, más que pereza, era un poco de miedo), cogí boli y cuaderno, porque yo escribo a mano, y de repente... ¡¡¡PLAF!!! Explotó todo como un cañón de confetti: ideas, sentimientos, situaciones...cosas que siempre quise contar y no sabía cómo, de pronto estaban ahí”, asegura.

“Cogí cada papelito de confetti y los fui ordenando mientras se adueñaba de mí una euforia que conseguía que me fuera imposible parar de escribir. De Miss a más sin pasar por Albacete es el resultado. He escrito el libro que a mí me gustaría leer, me lo he pasado tan bien que ha sido una especie de parque de atracciones a la carta, incluyendo las subidas, las bajadas, el vértigo y la alegría de salir sana y salva. Disfrutadlo, por favor. Eso me hará muy, muy feliz”, añade sobre su debut literario.

Temas polémicos

Una novela que supone una experiencia vital que no elude temas delicados y siempre controvertidos.

#Perfecta a cualquier edad. Rita está obsesionada con sus tetas. Una clínica estética consigue que pueda tener el pecho que ella quería. Pero no es suficiente porque algunos de sus trabajos requieren un trabajo extra de deporte y sacrificios. No duda en contar la lesión que sufrió cuando se puso a trabajar para lucir bien en una campaña de bañadores. También habla de aquel trabajo de fin de año que la puso a dieta y casi podíamos escuchar sus tripas sonando del hambre.

#Prensa del corazón. Rita odia la prensa del corazón y es que cuando uno no busca la fama, pero su trabajo lo lleva aparejado, tiene que pasar por momentos incómodos. Un hecho inocente se convierte en una historia casi pornográfica en las revistas, los disfraces de la alfombra roja o entrevistas que acaban dando forma a reportajes esperpénticos, son algunas de las experiencias que le han hecho aborrecer este mundo.

#Alcohol. Lo que parecían vinos y cervecitas inocentes del aperitivo se fueron convirtiendo en una adicción de la que Rita llegó a ser consciente cuando fue a recoger a su hijo al cole porque tenía fiebre, le acostó y se puso a toma al aperitivo. Se fue alargando y no paró hasta que el niño se levantó sudando y la fiebre disparada. Borracha tuvo que llevarlo al hospital. El siguiente paso fue acudir a las reuniones de Alcohólicos anónimos. No es un vicio sino una enfermedad y en la novela se retrata su lucha contra ella, con logros y recaídas.

#Voluntariado. Acompañar en el hospital a la madre de un amigo le ayudó a darse cuenta de lo mucho que le gustaba ayudar a los que lo necesitan y acabó siendo voluntaria en un hospital donde se hacen amigos y se viven dramas.

“Me emocionó tocar el libro, verlo... otro sueño cumplido!!! Dicen que las penas, si las compartes, son la mitad, y las alegrías son el doble compartidas”, explicaba en sus redes.