Gritos e insultos en el reencuentro entre Kiko Matamoros y Javier Tudela

Sábado Deluxe vivió anoche una guerra total entre Kiko Matamoros y Javier Tudela. Después de varios años sin verse, el colaborador de Sálvame y el hijo de Makoke protagonizaron un reencuentro marcado por los gritos y los insultos.

Tudela acudió al programa de Telecinco para hacer un cara a cara con el que fue su padrastro durante muchísimo tiempo. Llevaban sin verse desde que su madre se separó de él (hace ya dos años) y, aunque se han dicho de todo en diferentes platós de televisión, fue este domingo cuando el exconcursante de GH VIP y Matamoros coincidieron por primera vez.

El origen del enfrentamiento

"Nos llevamos mal desde que os empezasteis a tomar unas libertades que no os correspondían a nadie", dijo Kiko, que explicó el motivo por el que se empezaron a complicar las cosas con la familia de Makoke. "Cuando decides llevar a vivir contigo a tu novia, lo mínimo que tenéis que hacer tu madre y tú es pedirme permiso a mí para que esto suceda. Pasó lo mismo con un perro. No se me ha tratado con respeto ni con consideración".

Tudela, sin embargo, no se quedó callado y contraataco. "Es totalmente mentira. Si dijera todo lo que pienso lo dejaría bastante mal. Yo llevo mucho tiempo quedando mal para que él quede bien", aseguró.

La gran bronca de Matamoros y Tudela



Fue entonces cuando el tertuliano más polémico de Sálvame perdió los papeles. "Que me dejes hablar y aprendas a respetar, coño. Que si no te han enseñado en casa te enseñaran en un plató”, gritó, a lo que Tudela respondió: “¿Tú me vas a enseñar a respetar a alguien? ¿Tú a mí? No te has hablado con muchos de tus hijos durante mucho tiempo y ¿tú me vas a enseñar? Lo mismo te tengo que enseñar yo a ti".

La pelea de Kiko Matamoros y Javier Tudela, en vídeo

"Cuando una persona te ha dado todo sin ser tu padre, que no tenía ninguna puta obligación, la tuya por lo menos es la del agradecimiento, cosa que no te han enseñado ni tu padre ni tu madre. Has vivido 20 años de la puta cara de este gilipollas", terminó Kiko Matamoros, fuera de sí.