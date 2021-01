Miguel Herrán hace una petición al futuro después de que le vuelvan a confinar

Miguel Herrán tendrá que estar 10 días aislado. O más bien ocho, que ya han pasado dos desde que anunció que tenía que hacer cuarentena por haber estado en contacto directo con una persona que resultó ser positiva en coronavirus.

El actor de La Casa de Papel se ha convertido en los últimos meses en uno de los personajes más activos en Instagram y ha protagonizado ya varios episodios emotivos en la red social a los que habrá que sumar uno más; pues Herrán ha aprovechado que tiene que pasar unos días en casa para lanzar un mensaje emotivo a sus fans en el que les pide más solidaridad y menos egoísmo para el futuro.

"A ratos pienso que la vida es una farsa y los rodajes son la realidad. Esta época que nos está tocando vivir es como una novela de ciencia ficción", ha arrancado el actor después de dar la noticia de su aislamiento para después lanzar una petición a sus fans. "Aprovecho esta situación extraordinaria que me ha tocado para deciros que ojalá que todo vaya a mejor. ¡Para todos! Ojalá consigamos construir una humanidad más fuerte, solidaria y concienciada. Una humanidad más realista y menos egoísta", ha acabado.

Sentimientos a flor de piel y mucho trabajo

Herrán últimamente no para de trabajar —se embarcó en Hasta el cielo, en la última temporada de La Casa de Papel e incluso ha participado recientemente en un videoclip de Lola Índigo— y usa Instagram para expresarse, y es que no hace mucho que el actor sorprendió a sus seguidores con un mensaje en el que se le podía ver sonriendo mientras lloraba. "Sonríe y llora. Son órdenes contradictorias pero tremendamente hermosas a su vez cuando se mezclan. Triste y feliz. es un estado que pocas veces he experimentado y me encanta", confesaba el actor pocos días antes de Navidad.

En el mismo mensaje Herrán, anticipándose a una lluvia de preguntas por parte de sus fans, aclaró que se encontraba perfectamente y que no tenía problemas de salud mental. "No tengo depresión y no necesito apoyo emocional, estoy bien", decía él mismo acompañando a las tiernas imágenes.